https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-sredu-17-maya-1045823157.html
Часть Гагрского района останется без света в среду, 17 мая
Часть Гагрского района останется без света в среду, 17 мая
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T10:20+0300
2023-05-16T10:20+0300
2023-05-16T12:24+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроснабжение
абхазия
черноморэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277991_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_ca89db18f0240badd7cb96b56e960ed6.jpg
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в среду, 17 мая, сообщает "Черноморэнерго". С 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гагра-2". С 11:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Холодная речка", "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277991_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5d937e77612461b815fa8acf1d8e7f6c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электроснабжение, абхазия, черноморэнерго
электроснабжение, абхазия, черноморэнерго
Часть Гагрского района останется без света в среду, 17 мая
10:20 16.05.2023 (обновлено: 12:24 16.05.2023)
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в среду, 17 мая, сообщает "Черноморэнерго".
С 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гагра-2".
С 11:00 до 12:00 будут отключены подстанции "Холодная речка", "Гячрыпш", "Цандрипш-тяга".