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Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был внесен в Госдуму 10 мая. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T14:10+0300
2023-05-16T14:10+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).Депутаты Государственной Думы, руководствуясь интересами граждан РФ, в целях обеспечения безопасности России, приняли решение денонсировать договор, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.При этом он отметил, что блок нападал и наступал, приносил страдания людям, разрушал государства – Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию.Володин подчеркнул, что Вашингтон, используя НАТО, накачивая киевский террористический режим оружием, дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы сохранить свою гегемонию. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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европа, россия, политика, госдума рф
европа, россия, политика, госдума рф
Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
14:10 16.05.2023 (обновлено: 14:43 16.05.2023)
Проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был внесен в Госдуму 10 мая.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Депутаты Государственной Думы, руководствуясь интересами граждан РФ, в целях обеспечения безопасности России, приняли решение денонсировать договор, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира, продвигая НАТО на восток, разрушили глобальную систему обеспечения безопасности... Участники Североатлантического альянса, создавая НАТО в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях… На деле — блок оказался волком в овечьей шкуре", – сообщил Володин.
При этом он отметил, что блок нападал и наступал, приносил страдания людям, разрушал государства – Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию.
Володин подчеркнул, что Вашингтон, используя НАТО, накачивая киевский террористический режим оружием, дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы сохранить свою гегемонию.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".