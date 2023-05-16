https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/gosduma-prinyala-zakon-o-denonsatsii-dogovora-ob-obychnykh-vooruzhennykh-silakh-v-evrope-1045833906.html

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был внесен в Госдуму 10 мая. 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T14:10+0300

2023-05-16T14:10+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).Депутаты Государственной Думы, руководствуясь интересами граждан РФ, в целях обеспечения безопасности России, приняли решение денонсировать договор, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.При этом он отметил, что блок нападал и наступал, приносил страдания людям, разрушал государства – Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию.Володин подчеркнул, что Вашингтон, используя НАТО, накачивая киевский террористический режим оружием, дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы сохранить свою гегемонию. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

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