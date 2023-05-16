https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/guniya-o-situatsii-na-dorogakh-abkhazii-nachinat-nado-s-lyudey-sidyaschikh-za-rulem-1045824791.html

Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем

Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем

Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи с ДТП, унесшим жизни сразу пяти... 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T13:10+0300

2023-05-16T13:10+0300

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Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем

Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи с ДТП, унесшим жизни сразу пяти человек, произошедшим 13 мая. Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.От чего зависит ситуация на дорогах, как сократить количество ДТП и какие решения надо принимать, чтобы в корне устранить проблему? Своим мнением об этом в интервью радио Sputnik поделился депутат Парламента Абхазии шестого созыва, председатель комитета по безопасности Илья Гуния. Он убежден, что проблема находится в головах людей, сидящих за рулем. Подробности слушайте в аудиофайле.

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