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Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем
Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи с ДТП, унесшим жизни сразу пяти... 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T13:10+0300
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Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем
Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи с ДТП, унесшим жизни сразу пяти человек, произошедшим 13 мая. Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.От чего зависит ситуация на дорогах, как сократить количество ДТП и какие решения надо принимать, чтобы в корне устранить проблему? Своим мнением об этом в интервью радио Sputnik поделился депутат Парламента Абхазии шестого созыва, председатель комитета по безопасности Илья Гуния. Он убежден, что проблема находится в головах людей, сидящих за рулем. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем

13:10 16.05.2023 (обновлено: 13:50 16.05.2023)
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Гуния о ситуации на дорогах Абхазии: начинать надо с людей, сидящих за рулем
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Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба освободил начальника ГАИ Абхазии Родика Базба от занимаемой должности в связи с ДТП, унесшим жизни сразу пяти человек, произошедшим 13 мая. Также от занимаемых должностей были освобождены двое его заместителей – Рауль Хагба и Алхас Еник, а также начальник Госавтоинспекции Гудаутского РОВД Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицба был объявлен выговор.
От чего зависит ситуация на дорогах, как сократить количество ДТП и какие решения надо принимать, чтобы в корне устранить проблему? Своим мнением об этом в интервью радио Sputnik поделился депутат Парламента Абхазии шестого созыва, председатель комитета по безопасности Илья Гуния.

"К сожалению, у нас большая смертность на дорогах. И от того, что мы часто меняем министров, начальников ГАИ, ужесточаем какие-то меры, статистика из года в год не меняется и говорит о том, что в год на дорогах у нас погибает до 75 человек. Винить в этом только ГАИ сложно. К этой проблеме нельзя так подходить. Мы должны понимать, что сложно к каждому человеку приставить сотрудников ГАИ, поставить их на каждом перекрестке. Это невозможная задача", – считает Гуния.

Он убежден, что проблема находится в головах людей, сидящих за рулем.

"Начинать надо с людей, сидящих за рулем. Надо обучать детей, им надо показывать, что такое хорошо, что такое плохо на дороге", – отметил Илья Гуния.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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