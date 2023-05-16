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Посол Венесуэлы в Абхазии: вручение верительных грамот
Посол Венесуэлы в Абхазии: вручение верительных грамот
Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T19:35+0300
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Вновь назначенный посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес вручил президенту Аслану Бжания и главе МИД Иналу Ардзинба верительные грамоты.Бжания подчеркнул, что история взаимоотношений двух стран началась с решения руководства Венесуэлы в 2009 году. Он назвал этот шаг мужественным и подчеркнул, что народ республики помнит об этом и относится к латиноамериканской стране с большим уважением.Посол Венесуэлы в свою очередь отметил, что признание Абхазии – это признание мужества и героизма абхазского народа. Вопреки империалистической политике США руководитель Венесуэлы Уго Чавес принял волевое решение о признании независимости Абхазии.Аслан Бжания просил передать приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро посетить республику.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба также поблагодарил Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса за то, что прибыл в республику в канун 30-летия внешнеполитического ведомства Абхазии, круглая дата МИД будет отмечаться 17 мая.
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видео, мультимедиа, венесуэла, абхазия, аслан бжания, видео
видео, мультимедиа, венесуэла, абхазия, аслан бжания, видео
Посол Венесуэлы в Абхазии: вручение верительных грамот
Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.
Вновь назначенный посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес вручил президенту Аслану Бжания и главе МИД Иналу Ардзинба верительные грамоты.
Бжания подчеркнул, что история взаимоотношений двух стран началась с решения руководства Венесуэлы в 2009 году. Он назвал этот шаг мужественным и подчеркнул, что народ республики помнит об этом и относится к латиноамериканской стране с большим уважением.
Посол Венесуэлы в свою очередь отметил, что признание Абхазии – это признание мужества и героизма абхазского народа. Вопреки империалистической политике США руководитель Венесуэлы Уго Чавес принял волевое решение о признании независимости Абхазии.
Аслан Бжания просил передать приглашение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро посетить республику.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба также поблагодарил Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса за то, что прибыл в республику в канун 30-летия внешнеполитического ведомства Абхазии, круглая дата МИД будет отмечаться 17 мая.