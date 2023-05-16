https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/posol-venesuely-vruchil-prezidentu-abkhazii-i-glave-mid-veritelnye-gramoty-1045825521.html

Посол Венесуэлы вручил президенту Абхазии и главе МИД верительные грамоты

Посол Венесуэлы вручил президенту Абхазии и главе МИД верительные грамоты

Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа. 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T11:25+0300

2023-05-16T11:25+0300

2023-05-16T13:49+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Вновь назначенный посол Венесуэлы в России и по совместительству в Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласкес вручил президенту Аслану Бжания и главе МИД Иналу Ардзинба верительные грамоты.Церемония состоялась в канун 30-летия Министерства иностранных дел Абхазии, во вторник ,16 мая.Аслан Бжания подчеркнул, что история взаимоотношений двух стран началась с решение руководства Венесуэлы в 2009 году. Президент назвал этот шаг мужественным и подчеркнул, что народ республики помнит об этом и относится к латиноамериканской стране с большим уважением. Глава государства передал приглашение президенту Венесуэлы Николаса Мадуро посетить республику. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба также поблагодарил Хесуса Рафаэльа Саласара Веласкеса за то, что он прибыл в республику в канун 30-летия внешнеполитического ведомства Абхазии, круглая дата МИД будет отмечаться 17 мая.20 сентября 2022 года Хесус Рафаэль Саласар Веласкес вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

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