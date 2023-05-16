https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-za-sutki-perekhvatila-sem-raket-storm-shadow-1045833762.html
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных... 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T13:45+0300
2023-05-16T13:45+0300
2023-05-16T14:54+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, cемь снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
13:45 16.05.2023 (обновлено: 14:54 16.05.2023)
Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, cемь снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой Народной Республики, Тополевка Луганской Народной Республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области", – говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.