https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-za-sutki-perekhvatila-sem-raket-storm-shadow-1045833762.html

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow

Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных... 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T13:45+0300

2023-05-16T13:45+0300

2023-05-16T14:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, cемь снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.

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