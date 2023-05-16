https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/sardaryan-o-postavkakh-vooruzheniy-kievu-1045833446.html
Сардарян о поставках вооружений Киеву
Сардарян о поставках вооружений Киеву
С какой целью Европа накачивает Украину оружием, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Генри Сардарян. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T15:30+0300
2023-05-16T15:30+0300
2023-05-16T16:21+0300
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Сардарян о поставках вооружений Киеву
Сардарян о поставках вооружений Киеву
Великобритания рвется в лидеры по накачке оружием Украины, заявили в Кремле: что это для Лондона, если не бизнес? Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян."Британцы сейчас используют ту же тактику, которую использовали на протяжении двух лет, когда перед тем как начать поставки чего-то, это категорически отвергалось. Приводились причины, почему нет. И спустя несколько месяцев, когда было понятно, что им за это ничто не грозит, эти поставки осуществлялись. Чтобы в этом убедиться, можно взглянуть на параллельную новость о том, что в Британии расширят подготовку украинских летчиков. Для чего? Очевидно для того, чтобы им в какой-то момент предоставить истребители", – сказал политолог. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, европа, великобритания, ес, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, европа, великобритания, ес, нато, спецоперация, аудио
Сардарян о поставках вооружений Киеву
15:30 16.05.2023 (обновлено: 16:21 16.05.2023)
С какой целью Европа накачивает Украину оружием, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Генри Сардарян.
Великобритания рвется в лидеры по накачке оружием Украины, заявили в Кремле: что это для Лондона, если не бизнес? Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян.
"Британцы сейчас используют ту же тактику, которую использовали на протяжении двух лет, когда перед тем как начать поставки чего-то, это категорически отвергалось. Приводились причины, почему нет. И спустя несколько месяцев, когда было понятно, что им за это ничто не грозит, эти поставки осуществлялись. Чтобы в этом убедиться, можно взглянуть на параллельную новость о том, что в Британии расширят подготовку украинских летчиков. Для чего? Очевидно для того, чтобы им в какой-то момент предоставить истребители", – сказал политолог.
Подробности слушайте в аудиофайле.