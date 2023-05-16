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Умерла директор музея Нестора Лакоба Людмила Малия
Умерла директор музея Нестора Лакоба Людмила Малия
Людмила Малия возглавляла музей Нестора Лакоба с 1982 года. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T12:00+0300
2023-05-16T12:00+0300
2023-05-16T12:13+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Людмила Малия ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает Министерство культуры Абхазии. Дом-музей Лакоба был открыт в 1983 году в Сухуме. Музей располагается в историческом особняке – доме купца Бостанджогло, построенном в 1909 году. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.В 2022 году начался ремонт музея.
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история, культура, абхазия
история, культура, абхазия
Умерла директор музея Нестора Лакоба Людмила Малия
12:00 16.05.2023 (обновлено: 12:13 16.05.2023)
Людмила Малия возглавляла музей Нестора Лакоба с 1982 года.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Людмила Малия ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает Министерство культуры Абхазии.
Она была директором историко-мемориального музея Нестора Лакоба, который возглавила в 1982 году.
Дом-музей Лакоба был открыт в 1983 году в Сухуме. Музей располагается в историческом особняке – доме купца Бостанджогло, построенном в 1909 году. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.
В 2022 году начался ремонт музея.