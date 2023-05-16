https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/valovoy-vnutrenniy-produkt-abkhazii-2019-2022-1045846865.html
Валовой внутренний продукт Абхазии: 2019-2022
Валовой внутренний продукт Абхазии: 2019-2022
Рост ВВП Абхазии с 2019 года составил 131%, следует из данных Минэка. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T18:00+0300
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К 2022 году совокупный объем производства товаров, работ, услуг был 71,3 миллиарда рублей, в сравнении с 2019 годом – 46,3 миллиарда. ⠀ Объем промышленного производства достиг к 2022 году уровня 7,1 миллиарда рублей, показатели 2019 года составляли 6,3 миллиарда.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, экономика, инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, экономика, инфографика
Валовой внутренний продукт Абхазии: 2019-2022
Рост ВВП Абхазии с 2019 года составил 131%, следует из данных Минэка.
К 2022 году совокупный объем производства товаров, работ, услуг был 71,3 миллиарда рублей, в сравнении с 2019 годом – 46,3 миллиарда. ⠀
Объем промышленного производства достиг к 2022 году уровня 7,1 миллиарда рублей, показатели 2019 года составляли 6,3 миллиарда.