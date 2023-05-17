https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/abkhaziya-i-rossiya-obsudili-programmu-formirovaniya-obschego-ekonomicheskogo-prostranstva-1045872817.html
Абхазия и Россия обсудили Программу формирования общего экономического пространства
Абхазия и Россия обсудили Программу формирования общего экономического пространства
Третье заседание рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией прошло 17 мая в... 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T16:50+0300
2023-05-17T16:50+0300
2023-05-17T17:15+0300
в абхазии
экономика
абхазия
гармонизация законодательств абхазии и россии
россия
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Восемнадцать из сорока пяти запланированных мероприятий в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией уже реализованы. Абхазскую часть рабочей группы в Москве возглавляет вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.С 2020 года, когда была утверждена Программа, принято: Еще 17 в стадии реализации и 10 проходят процедуры согласования. Сроки реализации оставшихся мероприятий намечены на второе полугодие 2023 года.Стороны отметили важность реализуемых мероприятий для социально-экономического развития республики и укрепления взаимодействия государств в торгово-экономическом и социальном направлениях. Основные вопросы, которые обсудили стороны, - гармонизация налогового и таможенного законодательств, законодательства в сфере здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения.
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экономика, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия
экономика, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия
Абхазия и Россия обсудили Программу формирования общего экономического пространства
16:50 17.05.2023 (обновлено: 17:15 17.05.2023)
Третье заседание рабочей группы по реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией прошло 17 мая в Москве.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Восемнадцать из сорока пяти запланированных мероприятий в рамках Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией уже реализованы.
Абхазскую часть рабочей группы в Москве возглавляет вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
С 2020 года, когда была утверждена Программа, принято:
Еще 17 в стадии реализации и 10 проходят процедуры согласования. Сроки реализации оставшихся мероприятий намечены на второе полугодие 2023 года.
Стороны отметили важность реализуемых мероприятий для социально-экономического развития республики и укрепления взаимодействия государств в торгово-экономическом и социальном направлениях.
Основные вопросы, которые обсудили стороны, - гармонизация налогового и таможенного законодательств, законодательства в сфере здравоохранения и образования, пенсионного обеспечения.