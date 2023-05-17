https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/bzhaniya-mid-abkhazii-uspeshno-zaschischaet-vneshnepoliticheskie-interesy-strany-uzhe-30-let-1045857591.html
Бжания: МИД Абхазии успешно защищает внешнеполитические интересы страны уже 30 лет
Бжания: МИД Абхазии успешно защищает внешнеполитические интересы страны уже 30 лет
17 мая 1993 года Верховный Совет Абхазии подписал указ о создании Министерства иностранных дел. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T10:50+0300
2023-05-17T10:50+0300
2023-05-17T11:34+0300
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил МИД республики с 30-летием со дня образования. "Министерство иностранных дел Абхазии было создано в самый разгар войны, 17 мая 1993 года. В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность", – отметил президент. Он подчеркнул, что во все времена МИД на протяжении трех десятилетий успешно справляется с главной задачей – защитой внешних политических интересов республики. В адрес внешнеполитического ведомства поступило поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Он отметил высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между министерствами. "Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии, поддержания прочного мира и надежной безопасности в регионе", — сказал Лавров.Абхазских дипломатов с 30-летием МИД также поздравил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что Абхазия не осталась в стороне в трудное для России время – в период СВО руководство и народ страны поддержали борьбу за более справедливый миропорядок. "Вместе с Российской Федерацией и ее партнерами в разных частях света Абхазия развивает межгосударственные отношения на основе суверенного равенства государств — принципа, заложенного в Уставе ООН", — отметил Соловьев.
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мид абхазии, аслан бжания, абхазия
Бжания: МИД Абхазии успешно защищает внешнеполитические интересы страны уже 30 лет
10:50 17.05.2023 (обновлено: 11:34 17.05.2023)
17 мая 1993 года Верховный Совет Абхазии подписал указ о создании Министерства иностранных дел.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил МИД республики с 30-летием со дня образования.
"Министерство иностранных дел Абхазии было создано в самый разгар войны, 17 мая 1993 года. В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность", – отметил президент.
Он подчеркнул, что во все времена МИД на протяжении трех десятилетий успешно справляется с главной задачей – защитой внешних политических интересов республики.
"В частности, МИД Абхазии внес существенный вклад в развитие дружественных российско-абхазских отношений. В 2008 году произошло важное событие в истории нашей страны – признание независимости Республики Абхазия Российской Федерацией и рядом других государств. Министерство вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций Абхазии на международной арене, обеспечения ей подобающего места в региональном и международном контексте", – добавил Бжания.
В адрес внешнеполитического ведомства поступило поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Он отметил высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между министерствами.
"Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии, поддержания прочного мира и надежной безопасности в регионе", — сказал Лавров.
Абхазских дипломатов с 30-летием МИД также поздравил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Он подчеркнул, что Абхазия не осталась в стороне в трудное для России время – в период СВО руководство и народ страны поддержали борьбу за более справедливый миропорядок.
"Вместе с Российской Федерацией и ее партнерами в разных частях света Абхазия развивает межгосударственные отношения на основе суверенного равенства государств — принципа, заложенного в Уставе ООН", — отметил Соловьев.