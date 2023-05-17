https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/bzhaniya-mid-abkhazii-uspeshno-zaschischaet-vneshnepoliticheskie-interesy-strany-uzhe-30-let-1045857591.html

Бжания: МИД Абхазии успешно защищает внешнеполитические интересы страны уже 30 лет

Бжания: МИД Абхазии успешно защищает внешнеполитические интересы страны уже 30 лет

17 мая 1993 года Верховный Совет Абхазии подписал указ о создании Министерства иностранных дел. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T10:50+0300

2023-05-17T10:50+0300

2023-05-17T11:34+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил МИД республики с 30-летием со дня образования. "Министерство иностранных дел Абхазии было создано в самый разгар войны, 17 мая 1993 года. В условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии МИД Республики Абхазия осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность", – отметил президент. Он подчеркнул, что во все времена МИД на протяжении трех десятилетий успешно справляется с главной задачей – защитой внешних политических интересов республики. В адрес внешнеполитического ведомства поступило поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Он отметил высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между министерствами. "Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии, поддержания прочного мира и надежной безопасности в регионе", — сказал Лавров.Абхазских дипломатов с 30-летием МИД также поздравил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что Абхазия не осталась в стороне в трудное для России время – в период СВО руководство и народ страны поддержали борьбу за более справедливый миропорядок. "Вместе с Российской Федерацией и ее партнерами в разных частях света Абхазия развивает межгосударственные отношения на основе суверенного равенства государств — принципа, заложенного в Уставе ООН", — отметил Соловьев.

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