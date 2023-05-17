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Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая
Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая
Ремонтные работы будут проводится на нескольких столичных улицах. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T13:55+0300
2023-05-17T13:55+0300
2023-05-17T14:13+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
абхазия
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая с 00:00 до 22:00, сообщает "Водоканал". Без воды останутся следующие районы: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная и нагорная части города, рынок, Маяк, улица Чанба, Турбаза, Кодорское шоссе.
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водоснабжение, сухум, абхазия, администрация города сухум
водоснабжение, сухум, абхазия, администрация города сухум
Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая
13:55 17.05.2023 (обновлено: 14:13 17.05.2023)
Ремонтные работы будут проводится на нескольких столичных улицах.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая с 00:00 до 22:00, сообщает "Водоканал".
Подача воды будет приостановлена из-за ремонтных работ на улицах Назадзе, Эшба, Северная, Дбар, Аргун-Коношок, Красном мосту.
Без воды останутся следующие районы: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная и нагорная части города, рынок, Маяк, улица Чанба, Турбаза, Кодорское шоссе.