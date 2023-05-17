https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-18-maya-1045863482.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая

Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая

Ремонтные работы будут проводится на нескольких столичных улицах. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T13:55+0300

2023-05-17T13:55+0300

2023-05-17T14:13+0300

в абхазии

водоснабжение

сухум

абхазия

администрация города сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045115545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_790b3d8453312093236bdf704f33b60c.jpg

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 18 мая с 00:00 до 22:00, сообщает "Водоканал". Без воды останутся следующие районы: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная и нагорная части города, рынок, Маяк, улица Чанба, Турбаза, Кодорское шоссе.

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

водоснабжение, сухум, абхазия, администрация города сухум