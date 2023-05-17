https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/chast-sukhumskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-18-maya-1045867391.html

Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая

Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая

Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

электроснабжение

абхазия

сухумский район

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая с 10:00 до 16:00, сообщает "Черноморэнерго". В связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Баслат".

абхазия

сухумский район

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черноморэнерго, электроснабжение, абхазия, сухумский район