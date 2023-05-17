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Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая
Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T15:10+0300
2023-05-17T15:10+0300
2023-05-17T15:36+0300
в абхазии
черноморэнерго
электроснабжение
абхазия
сухумский район
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая с 10:00 до 16:00, сообщает "Черноморэнерго". В связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Баслат".
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черноморэнерго, электроснабжение, абхазия, сухумский район
черноморэнерго, электроснабжение, абхазия, сухумский район
Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая
15:10 17.05.2023 (обновлено: 15:36 17.05.2023)
Энергетики будут проводить ремонтно-профилактические работы.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Часть Сухумского района останется без света в четверг 18 мая с 10:00 до 16:00, сообщает "Черноморэнерго".
В связи с ремонтно-профилактическими работами будет отключена подстанция "Баслат".