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ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав
ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав
О дате и времени проведения практического экзамена кандидатов в водители проинформируют представители автошкол. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T12:45+0300
2023-05-17T12:45+0300
2023-05-17T13:51+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД.Это связано с большим числом кандидатов в водители.Сегодня Кабмин продлил срок вступления в силу требования о подготовке водителей к сдаче экзаменов на специальном автодроме до 1 сентября 2023 года. Практический экзамен с 1 сентября будет приниматься в два этапа:
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гаи, мвд абхазии, абхазия
ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав
12:45 17.05.2023 (обновлено: 13:51 17.05.2023)
О дате и времени проведения практического экзамена кандидатов в водители проинформируют представители автошкол.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники ГАИ будут принимать экзамен на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения как в будние, так и в выходные дни.
Это связано с большим числом кандидатов в водители.
Сегодня Кабмин продлил срок вступления в силу требования о подготовке водителей к сдаче экзаменов на специальном автодроме до 1 сентября 2023 года.
Практический экзамен с 1 сентября будет приниматься в два этапа:
на специализированном учебном автодроме, имеющем допуск МВД Республики Абхазия,
на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения.