https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/gai-abkhazii-vozobnovit-priem-prakticheskoy-chasti-ekzamena-na-poluchenie-voditelskikh-prav-1045863046.html

ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав

ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав

О дате и времени проведения практического экзамена кандидатов в водители проинформируют представители автошкол. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. ГАИ Абхазии возобновит прием практической части экзамена на получение водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД.Это связано с большим числом кандидатов в водители.Сегодня Кабмин продлил срок вступления в силу требования о подготовке водителей к сдаче экзаменов на специальном автодроме до 1 сентября 2023 года. Практический экзамен с 1 сентября будет приниматься в два этапа:

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