https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/glava-mid-abkhazii-pozdravil-veteranov-dipsluzhby-s-30-letiem-vedomstva-1045853611.html

Глава МИД Абхазии поздравил ветеранов дипслужбы с 30-летием ведомства

Глава МИД Абхазии поздравил ветеранов дипслужбы с 30-летием ведомства

17 мая 1993 года было создано Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Постановление подписал Владислав Ардзинба. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T08:55+0300

2023-05-17T08:55+0300

2023-05-17T08:55+0300

в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/10/1045829401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_384680011a8e62c33d2451225540ca00.jpg

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба поздравил ветеранов дипломатической службы с 30-летием со дня образования ведомства.Формирование и развитие абхазской дипломатии происходило в непростых условиях, ветераны дипломатической службы твердо отстаивали интересы государства, подчеркнул министр. Министерство иностранных дел, опираясь на накопленный опыт, продолжает защищать национальные интересы Абхазии. Ардзинба назвал главные направления деятельности МИД:В эпоху глобальных изменений Абхазия вместе с Россией находится на правильной, справедливой стороне истории, подчеркнул министра.Он добавил, что ведомство и дальше будет строить свою работу на принципах защиты нацинтересов Абхазии, преемственности, ответственности и прогресса.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид абхазии, инал ардзинба, абхазия