https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/glava-mid-abkhazii-pozdravil-veteranov-dipsluzhby-s-30-letiem-vedomstva-1045853611.html
Глава МИД Абхазии поздравил ветеранов дипслужбы с 30-летием ведомства
Глава МИД Абхазии поздравил ветеранов дипслужбы с 30-летием ведомства
17 мая 1993 года было создано Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Постановление подписал Владислав Ардзинба. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T08:55+0300
2023-05-17T08:55+0300
2023-05-17T08:55+0300
в абхазии
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инал ардзинба
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба поздравил ветеранов дипломатической службы с 30-летием со дня образования ведомства.Формирование и развитие абхазской дипломатии происходило в непростых условиях, ветераны дипломатической службы твердо отстаивали интересы государства, подчеркнул министр. Министерство иностранных дел, опираясь на накопленный опыт, продолжает защищать национальные интересы Абхазии. Ардзинба назвал главные направления деятельности МИД:В эпоху глобальных изменений Абхазия вместе с Россией находится на правильной, справедливой стороне истории, подчеркнул министра.Он добавил, что ведомство и дальше будет строить свою работу на принципах защиты нацинтересов Абхазии, преемственности, ответственности и прогресса.
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мид абхазии, инал ардзинба, абхазия
мид абхазии, инал ардзинба, абхазия
Глава МИД Абхазии поздравил ветеранов дипслужбы с 30-летием ведомства
17 мая 1993 года было создано Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Постановление подписал Владислав Ардзинба.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба поздравил ветеранов дипломатической службы с 30-летием со дня образования ведомства.
Формирование и развитие абхазской дипломатии происходило в непростых условиях, ветераны дипломатической службы твердо отстаивали интересы государства, подчеркнул министр.
Министерство иностранных дел, опираясь на накопленный опыт, продолжает защищать национальные интересы Абхазии. Ардзинба назвал главные направления деятельности МИД:
модернизация ведомства, его материально-технического оснащения и системы принятия решений,
активизация международной информационной политики,
расширение международных контактов на постсовестком пространстве, на Ближнем Востоке, в странах Африки, Латинской Америки,
недопущение деструктивного влияния на ситуацию внутри страны со стороны недружественных государств,
поддержка молодежи на международной арене.
В эпоху глобальных изменений Абхазия вместе с Россией находится на правильной, справедливой стороне истории, подчеркнул министра.
"Сегодня на наших глазах формируется новый, полицентричный мировой порядок, где мы ставим себе задачу достижения мирового признания, и будем делать все, чтобы утвердить наше законное место в системе международных отношений", - подчеркнул министр.
Он добавил, что ведомство и дальше будет строить свою работу на принципах защиты нацинтересов Абхазии, преемственности, ответственности и прогресса.