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Главные победы и продвижение интересов: как работает МИД Абхазии

Главные победы и продвижение интересов: как работает МИД Абхазии

МИДу Абхазии исполнилось 30 лет. Экс-министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба рассказал об истории... 17.05.2023, Sputnik Абхазия

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Вячеслав Чирикба с 2011 по 2016 годы возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии.Фундамент современного дипведомства Абхазии был заложен первым президентом страны Владиславом Ардзинба в тяжелое военное время."Еще не совсем ясен был исход войны, и тем не менее он (Владислав Ардзинба - прим.) создавал государство. Четыре признака государства - это территория, население, организованная власть и внешняя политика. Владислав Григорьевич это прекрасно понимал, и в годы войны создал министерство иностранных дел", - подчеркнул Чирикба и добавил, что та высокая планка, которая была задана Ардзинба, была продолжена и после.МИД Абхазии создавался в тяжелейших условиях, не было готовых кадров. Но, с появлением ведомства, нашлись и специалисты, которые работают в структуре и по сей день. По, словам Чирикба, это были высокообразованные люди и всегда представляли Абхазию на международных переговорах на высоком уровне.За 30 лет внешне дипломатическое ведомство Абхазии достигло немало успехов, и сегодня это та структура, которой можно гордиться, считает Чирикба.Абхазия сегодня признана не многими странами мира. Практически единственная международная площадка, на которой республика может доносить свою позицию миру, - Женевские дискуссии. В обществе часто можно услышать мнение, что за долгое время успехов на этой площадке не было достигнуто, и потому нет смысла дальше участвовать в дискуссиях. Однако, по мнению Чирикба, это не правильная позиция.“Конечно, проще и приятнее говорить с друзьями, но есть еще и недруги, и люди, которые не понимают нашу позицию. Вот здесь я думаю, резерв для МИДа и для всех нас, кто занимается внешней политикой, нужно работать на всех направлениях”, - уверен директор Центра стратегических исследований.17 мая 1993 года Верховный Совет Абхазии подписал указ о создании Министерства иностранных дел.

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