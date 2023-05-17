https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/khintba-o-rusdrame-v-arkhangelske-pokazali-chto-teatr--odno-iz-preimuschestv-abkhazii-1045854823.html
Хинтба о РУСДРАМе в Архангельске: показали, что театр – одно из преимуществ Абхазии
Хинтба о РУСДРАМе в Архангельске: показали, что театр – одно из преимуществ Абхазии
Русский государственный театр драмы имени Фазиля Искандера выступил на фестивале "Ломоносов фест" в Архангельске. Как приняла российская публика театр из... 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T14:35+0300
2023-05-17T14:35+0300
2023-05-17T15:09+0300
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Хинтба о РУСДРАМе в Архангельске: показали, что театр, одно из преимуществ Абхазии
Хинтба о РУСДРАМе в Архангельске: показали, что театр, одно из преимуществ Абхазии
Русский государственный театр драмы имени Фазиля Искандера выступил на фестивале "Ломоносов фест" в Архангельске. Как приняла российская публика театр из Абхазии, как игралось на архангельской сцене нашим актерам и как выглядел РУСДРАМ среди других участников фестиваля, об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор РУСДРАМА Ираклий Хинтба.Прием в Архангельске был прекрасный, это были единственные на фестивале овации стоя, как нам сказали организаторы, отметил Хинтба в интервью радио."Спектакль не короткий, трехактный, и ни один человек не ушел, весь зал в конце стоя приветствовал наших артистов. Огромное количество отзывов, в том числе и критиков. Жаль, что на фестивале нет призовых мест, это смотр лучших достижений театрального искусства, а то, я думаю, одно из призовых мест взяли бы. Спектакль прошел на высоком уровне, и мы рады были играть именно в Архангельске, потому что это город побратим с Сухумом. Мы показали, что одним из преимуществ Абхазии становится театр", – сказал Хинтба в эфире радио.В фестивале, помимо Абхазии, приняли участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калуги, Перми.Фестиваль "Ломоносов Фест" – это фестиваль, который находится на стыке искусства, науки и технологий. Он организован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Будут показывать спектакли как драматические, так и пластические, и кукольные, и детские.
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подкасты, русдрам, архангельск, аудио
подкасты, русдрам, архангельск, аудио
Русский государственный театр драмы имени Фазиля Искандера выступил на фестивале "Ломоносов фест" в Архангельске. Как приняла российская публика театр из Абхазии, как игралось на архангельской сцене нашим актерам и как выглядел РУСДРАМ среди других участников фестиваля, об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор РУСДРАМА Ираклий Хинтба.
Прием в Архангельске был прекрасный, это были единственные на фестивале овации стоя, как нам сказали организаторы, отметил Хинтба в интервью радио.
"Спектакль не короткий, трехактный, и ни один человек не ушел, весь зал в конце стоя приветствовал наших артистов. Огромное количество отзывов, в том числе и критиков. Жаль, что на фестивале нет призовых мест, это смотр лучших достижений театрального искусства, а то, я думаю, одно из призовых мест взяли бы. Спектакль прошел на высоком уровне, и мы рады были играть именно в Архангельске, потому что это город побратим с Сухумом. Мы показали, что одним из преимуществ Абхазии становится театр", – сказал Хинтба в эфире радио.
В фестивале, помимо Абхазии, приняли участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калуги, Перми.
Фестиваль "Ломоносов Фест" – это фестиваль, который находится на стыке искусства, науки и технологий. Он организован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Будут показывать спектакли как драматические, так и пластические, и кукольные, и детские.