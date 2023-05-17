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На страже внешних интересов: МИД Абхазии 30 лет

На страже внешних интересов: МИД Абхазии 30 лет

Торжественное заседание в честь 30-летия Министерства иностранных дел Абхазии состоялось в актовом зале Кабинета министров 17 мая. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T13:20+0300

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С профессиональным праздником дипломатов поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что абхазская дипломатическая служба прошла сложный и интересный путь становления и развития."Министерство вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций Абхазии на международной арене, обеспечения ей подобающего места в региональном и международном контексте", - сказал он.Поздравительный адрес на имя МИДа прислал министр иностранных дел Абхазии Сергей Лавров. Он отметил высокий уровень квалификации абхазских дипломатов, интенсивный и доверительный характер взаимодействия между министерствами.Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монканда Колиндрес Он напомнил, что 3 сентября 2008 года указом президента Даниэля Ортеги было признано право Абхазии на независимость. Это решение, по его словам, основывалось на уважении воли абхазского народа и право на суверенитет.Никарагуа подтверждает поддержку мужественному и стойкому народу Абхазии, заявил министр и добавил, что дипломаты МИДа играют важную роль в развитии и укреплении роли республики на международной арене.Посол Венесуэлы в Абхазии и России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес также поздравил МИД Абхазии с юбилеем. Он отметил, что Венесуэла поддерживает наследие Уго Чавеса в борьбе за многополярный мир, в котором уважается право на самоопределение народа. Посол пожелал МИДу Абхазии больших успехов, улучшения во всех сферах и процветания народа.Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев выразил уверенность, что абхазское внешнеполитическое ведомство будет способствовать реализации задач, нацеленных на обеспечение внешних условий развития Абхазии и признании ее независимости.Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул общность взглядов на современное мироустройство. Он напомнил, что Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем их вхождение в состав России.

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