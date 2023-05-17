https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/pervyy-festival-dlya-turagentov-otkrylsya-v-abkhazii-1045874565.html

Первый фестиваль для турагентов открылся в Абхазии

Первый фестиваль для турагентов открылся в Абхазии

За время фестиваля гости смогут получить полное представление о туристических возможностях республики. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T18:10+0300

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Первый туристический фестиваль для турагентов "INTOURIST TRAVEL FEST" открылся в Сухуме в среду, 18 мая. На открытии министр туризма Теймураз Хишба выразил надежду, что за три-четыре дня, в течение которых будет проходить фестиваль, гости получат удовольствие от нахождения в Абхазии. Организаторы фестиваля – туроператор "Интурист" и группа компаний Garuda при поддержке Министерства туризма Абхазии.Георгий Ачба, основатель отелей Garuda, отметил, что в Абхазии очень любят и умеют гостеприимно встречать туристов. Директор группы компаний "Интурист" Исмаил Болюкбашы поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что сотрудничество будет продолжаться и впредь. "Мы видим, как меняется местный туристический рынок. То, что происходит сейчас в туризме Абхазии, напоминает мне опыт становления туристического сектора в Турции, и, в частности, в турецкой провинции Мугла. Там также когда-то только-только начинался туризм, а сейчас, спустя 20 лет, появилась вся инфраструктура, и само это место стало жемчужиной Турецкой Ривьеры, в том числе благодаря своим уникальным природным характеристикам. Абхазия тоже многогранна – здесь десятки мест, поражающих своей красотой. Эта страна достойна того, чтобы приезжать сюда снова и снова. Я верю, Абхазия может вернуть себе репутацию жемчужины Черноморского побережья и предложить туристу гораздо больше, как это было во времена СССР", – сказал Болюкбашы.За время фестиваля гости мероприятия смогут получить полное представление о туристических возможностях республики, встретиться с представителями отрасли и обсудить актуальные вопросы.

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