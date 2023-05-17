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Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы в районе озера Рица
Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы в районе озера Рица
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы, нависавшей над дорогой в районе озера Рица. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T11:25+0300
2023-05-17T11:25+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы, нависавшей над дорогой в районе озера Рица. "Часть обрушившейся скалы нависла над дорогой, представляя серьезную опасность для проезжающих. В случае дальнейшего обрушения помимо прочего возникла бы угроза блокирования автомобильного движения", - отметили в пресс-службе ведомства.После подрыва трассу очистили.
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мчс абхазии, абхазия, озеро рица
Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы в районе озера Рица
11:25 17.05.2023 (обновлено: 12:31 17.05.2023)
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы, нависавшей над дорогой в районе озера Рица.
"Часть обрушившейся скалы нависла над дорогой, представляя серьезную опасность для проезжающих. В случае дальнейшего обрушения помимо прочего возникла бы угроза блокирования автомобильного движения", - отметили в пресс-службе ведомства.
После подрыва трассу очистили.