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Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы в районе озера Рица

Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы в районе озера Рица

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы, нависавшей над дорогой в районе озера Рица. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

абхазия

озеро рица

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Пиротехники МЧС Абхазии подорвали часть скалы, нависавшей над дорогой в районе озера Рица. "Часть обрушившейся скалы нависла над дорогой, представляя серьезную опасность для проезжающих. В случае дальнейшего обрушения помимо прочего возникла бы угроза блокирования автомобильного движения", - отметили в пресс-службе ведомства.После подрыва трассу очистили.

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