https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/rosstandart-peredast-gosstandartu-vo-vremennoe-polzovanie-sredstva-izmereniy-1045861745.html
Росстандарт передаст Госстандарту во временное пользование средства измерений
Росстандарт передаст Госстандарту во временное пользование средства измерений
В Москве в рамках Международного метрологического форума "Метрология без границ 2023" состоялась встреча глав Госстандарта Абхазии и Росстандарта России. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T12:05+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Росстандарт передаст Госстандарту на безвозмездной основе во временное пользование средства измерений, сообщает пресс-служба.Об этом на встрече в Москве договорились главы ведомств Абхазии и России Нарсоу Сангулия и Антон Шалаев. На встрече обсудили перспективы сотрудничества.В свою очередь председатель Госстандарта Абхазии поблагодарил российского коллегу за оказанное содействие и подчеркнул его важность.
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Росстандарт передаст Госстандарту во временное пользование средства измерений
12:05 17.05.2023 (обновлено: 12:38 17.05.2023)
В Москве в рамках Международного метрологического форума "Метрология без границ 2023" состоялась встреча глав Госстандарта Абхазии и Росстандарта России.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Росстандарт передаст Госстандарту на безвозмездной основе во временное пользование средства измерений, сообщает пресс-служба.
Об этом на встрече в Москве договорились главы ведомств Абхазии и России Нарсоу Сангулия и Антон Шалаев.
"Росстандарт готов поддержать и оказать содействие абхазским коллегам в рамках своих возможностей", – отметил Шалаев.
На встрече обсудили перспективы сотрудничества.
В свою очередь председатель Госстандарта Абхазии поблагодарил российского коллегу за оказанное содействие и подчеркнул его важность.