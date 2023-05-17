https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/rosstandart-peredast-gosstandartu-vo-vremennoe-polzovanie-sredstva-izmereniy-1045861745.html

Росстандарт передаст Госстандарту во временное пользование средства измерений

Росстандарт передаст Госстандарту во временное пользование средства измерений

В Москве в рамках Международного метрологического форума "Метрология без границ 2023" состоялась встреча глав Госстандарта Абхазии и Росстандарта России. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Росстандарт передаст Госстандарту на безвозмездной основе во временное пользование средства измерений, сообщает пресс-служба.Об этом на встрече в Москве договорились главы ведомств Абхазии и России Нарсоу Сангулия и Антон Шалаев. На встрече обсудили перспективы сотрудничества.В свою очередь председатель Госстандарта Абхазии поблагодарил российского коллегу за оказанное содействие и подчеркнул его важность.

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