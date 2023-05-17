https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/samosoznanie-i-kompetentnost-kak-umenshit-kolichestvo-avariy-na-dorogakh-abkhazii-1045875330.html

Самосознание и компетентность: как уменьшить количество аварий на дорогах Абхазии

Самосознание и компетентность: как уменьшить количество аварий на дорогах Абхазии

В интервью радио Sputnik экс-депутат Парламента Абхазии Илья Гуния поделился мыслями о том, как минимизировать смертность на дорогах и сократить количество... 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T18:55+0300

2023-05-17T18:55+0300

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По словам Ильи Гуния, в год на дорогах республики по статистике умирает от 55 до 85 человек. Однако, по мнению депутата, винить в ситуации лишь Госавтоинспекцию нельзя, так как невозможно приставить к каждому водителю сотрудника или поставить рейд у каждого выезда из села.Нужно подходить к проблеме шире, считает Гуния, – привести в порядок дорожное покрытие, повысить заработную плату сотрудникам ГАИ, проводить их аттестацию и требовать от них компетентного исполнения обязанностей."Когда люди увидят, что сотрудники милиции грамотные, относятся к людям как к людям, не как к кошельку, а как к людям, которых надо спасти, обеспечить безопасность движения, тогда они и будут себя так вести", - сказал он.По словам Гуния, повышение штрафов тоже не мера для решения проблемы. Штрафы, по его мнению, будут платить законопослушные водители, а для людей, которые перманентно нарушают ПДД, это станет лишь коррупционной составляющей.Подробнее о мерах по минимизации аварий на дорогах, смотрите в материале Sputnik.

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