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Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа... 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T19:02+0300
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дипломатия
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Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа Абхазии, 17 мая 1993 года.Какой путь прошла абхазская дипломатия и как отвечать на вызовы сегодня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба."Всегда надо общаться даже с теми, кто относится к тебе предубежденно. Надо просто работать и переубеждать. Это абсолютно возможно. Когда мы работали над лоббированием позиции Абхазии во время войны и сразу после войны, нас категорически отказались принимать дипломаты из Германии, Франции, Италии. А сейчас они чуть ли не главные в переговорном процессе. То есть, все меняется. Наш конфликт с Грузией воспринимается, как часть мирового процесса, который необходимо изучать и относиться ответственно. Я думаю, это имеет значение", - сказал Чирикба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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мид абхазии, дипломатия, конфликты, переговоры, признание, такие обстоятельства, подкасты, аудио
мид абхазии, дипломатия, конфликты, переговоры, признание, такие обстоятельства, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах

19:02 17.05.2023 (обновлено: 19:37 17.05.2023)
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Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
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30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа Абхазии, 17 мая 1993 года.
Какой путь прошла абхазская дипломатия и как отвечать на вызовы сегодня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба.
"Всегда надо общаться даже с теми, кто относится к тебе предубежденно. Надо просто работать и переубеждать. Это абсолютно возможно. Когда мы работали над лоббированием позиции Абхазии во время войны и сразу после войны, нас категорически отказались принимать дипломаты из Германии, Франции, Италии. А сейчас они чуть ли не главные в переговорном процессе. То есть, все меняется. Наш конфликт с Грузией воспринимается, как часть мирового процесса, который необходимо изучать и относиться ответственно. Я думаю, это имеет значение", - сказал Чирикба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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