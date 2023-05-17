https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/takie-obstoyatelstva-chirikba-ob-abkhazskoy-diplomatii-i-vyzovakh-1045875254.html

Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах

Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах

30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа... 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T19:02+0300

2023-05-17T19:02+0300

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Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах

30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа Абхазии, 17 мая 1993 года.Какой путь прошла абхазская дипломатия и как отвечать на вызовы сегодня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба."Всегда надо общаться даже с теми, кто относится к тебе предубежденно. Надо просто работать и переубеждать. Это абсолютно возможно. Когда мы работали над лоббированием позиции Абхазии во время войны и сразу после войны, нас категорически отказались принимать дипломаты из Германии, Франции, Италии. А сейчас они чуть ли не главные в переговорном процессе. То есть, все меняется. Наш конфликт с Грузией воспринимается, как часть мирового процесса, который необходимо изучать и относиться ответственно. Я думаю, это имеет значение", - сказал Чирикба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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мид абхазии, дипломатия, конфликты, переговоры, признание, такие обстоятельства, подкасты, аудио