https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/takie-obstoyatelstva-chirikba-ob-abkhazskoy-diplomatii-i-vyzovakh-1045875254.html
Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа... 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T19:02+0300
2023-05-17T19:02+0300
2023-05-17T19:37+0300
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Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
Такие обстоятельства: Чирикба об абхазской дипломатии и вызовах
30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа Абхазии, 17 мая 1993 года.Какой путь прошла абхазская дипломатия и как отвечать на вызовы сегодня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба."Всегда надо общаться даже с теми, кто относится к тебе предубежденно. Надо просто работать и переубеждать. Это абсолютно возможно. Когда мы работали над лоббированием позиции Абхазии во время войны и сразу после войны, нас категорически отказались принимать дипломаты из Германии, Франции, Италии. А сейчас они чуть ли не главные в переговорном процессе. То есть, все меняется. Наш конфликт с Грузией воспринимается, как часть мирового процесса, который необходимо изучать и относиться ответственно. Я думаю, это имеет значение", - сказал Чирикба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, дипломатия, конфликты, переговоры, признание, такие обстоятельства, подкасты, аудио
мид абхазии, дипломатия, конфликты, переговоры, признание, такие обстоятельства, подкасты, аудио
30 лет исполнилось со дня создания Министерства иностранных дел Абхазии. Внешнеполитическое ведомство было образовано в разгар Отечественной войны народа Абхазии, 17 мая 1993 года.
Какой путь прошла абхазская дипломатия и как отвечать на вызовы сегодня, об этом в эфире радио Sputnik рассказал бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба.
"Всегда надо общаться даже с теми, кто относится к тебе предубежденно. Надо просто работать и переубеждать. Это абсолютно возможно. Когда мы работали над лоббированием позиции Абхазии во время войны и сразу после войны, нас категорически отказались принимать дипломаты из Германии, Франции, Италии. А сейчас они чуть ли не главные в переговорном процессе. То есть, все меняется. Наш конфликт с Грузией воспринимается, как часть мирового процесса, который необходимо изучать и относиться ответственно. Я думаю, это имеет значение", - сказал Чирикба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.