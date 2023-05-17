https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/turbaza-maltseva-o-renovatsii-oteley-v-abkhazii--1045833684.html

Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии

Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии

О необходимости обновления отелей в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева. 17.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-17T10:08+0300

2023-05-17T10:08+0300

2023-05-17T10:08+0300

радио

подкасты

турбаза

абхазия

отдых

отдых в абхазии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/10/1045835331_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e69692b4b7f2c40666bcbce0c50b27e9.jpg

Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии

В связи с чем и когда возникла необходимость в обновлении отелей, что оно включает и каким образом проводится, в эфире радио Sputnik рассказала предприниматель, эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева. Для того чтобы отель сегодня был конкурентоспособным, необходима качественная комплектация номерного фонда, а также другие условия. "Если говорить об инфраструктуре гостиничного объекта, то без бассейна уже все неактуально. У нас даже маленькие гостиничные объекты строят себе подогреваемые бассейны, в этом у нас жесткая необходимость. У нас меняется природа. Второе, обратить внимание на качественное питание. Многие гости, побывав за границе в в той же Турции, в том же Египте, понимают, что такое "шведский стол". Поэтому даже маленькому гостиничному объекту нужно делать питание с частичным "шведским столом". Это необходимость. Если едут дети, предусмотреть детские площадки, игровые комнаты с аниматорами, анимационные программы, стульчики высокие для ресторанов, кроватки. Тогда у гостя будет понимание, что их ждут", – отметила Мальцева. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, турбаза, абхазия, отдых, отдых в абхазии, туризм, аудио