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Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии
Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии
О необходимости обновления отелей в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева. 17.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-17T10:08+0300
2023-05-17T10:08+0300
2023-05-17T10:08+0300
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Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии
Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии
В связи с чем и когда возникла необходимость в обновлении отелей, что оно включает и каким образом проводится, в эфире радио Sputnik рассказала предприниматель, эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева. Для того чтобы отель сегодня был конкурентоспособным, необходима качественная комплектация номерного фонда, а также другие условия. "Если говорить об инфраструктуре гостиничного объекта, то без бассейна уже все неактуально. У нас даже маленькие гостиничные объекты строят себе подогреваемые бассейны, в этом у нас жесткая необходимость. У нас меняется природа. Второе, обратить внимание на качественное питание. Многие гости, побывав за границе в в той же Турции, в том же Египте, понимают, что такое "шведский стол". Поэтому даже маленькому гостиничному объекту нужно делать питание с частичным "шведским столом". Это необходимость. Если едут дети, предусмотреть детские площадки, игровые комнаты с аниматорами, анимационные программы, стульчики высокие для ресторанов, кроватки. Тогда у гостя будет понимание, что их ждут", – отметила Мальцева. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых, отдых в абхазии, туризм, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых, отдых в абхазии, туризм, аудио
Турбаза: Мальцева о реновации отелей в Абхазии
О необходимости обновления отелей в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева.
В связи с чем и когда возникла необходимость в обновлении отелей, что оно включает и каким образом проводится, в эфире радио Sputnik рассказала предприниматель, эксперт по гостиничному консалтингу Мария Мальцева.
Для того чтобы отель сегодня был конкурентоспособным, необходима качественная комплектация номерного фонда, а также другие условия.
"Если говорить об инфраструктуре гостиничного объекта, то без бассейна уже все неактуально. У нас даже маленькие гостиничные объекты строят себе подогреваемые бассейны, в этом у нас жесткая необходимость. У нас меняется природа. Второе, обратить внимание на качественное питание. Многие гости, побывав за границе в в той же Турции, в том же Египте, понимают, что такое "шведский стол". Поэтому даже маленькому гостиничному объекту нужно делать питание с частичным "шведским столом". Это необходимость. Если едут дети, предусмотреть детские площадки, игровые комнаты с аниматорами, анимационные программы, стульчики высокие для ресторанов, кроватки. Тогда у гостя будет понимание, что их ждут", – отметила Мальцева.
Подробности слушайте в аудиофайле.