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Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля
Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля
Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Абхазской государственной филармонии 17 мая. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
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В программе концерта были абхазский, осетинский, старинный абхазский танцы, танец "Рассвет", "Танец Нартов" и другие номера.В исполнении хора зрители услышали различные народные композиции.Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура
фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура

Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля

10:10 18.05.2023 (обновлено: 11:17 18.05.2023)
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Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Абхазской государственной филармонии 17 мая.
В программе концерта были абхазский, осетинский, старинный абхазский танцы, танец "Рассвет", "Танец Нартов" и другие номера.
В исполнении хора зрители услышали различные народные композиции.
Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Госфилармонии.

Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца &quot;Ерцаху&quot; состоялся в Госфилармонии. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Госфилармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ансамбль был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия.

Ансамбль был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ансамбль был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На отчетном концерте музыканты ансамбля исполнили абхазские народные песни.

На отчетном концерте музыканты ансамбля исполнили абхазские народные песни. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На отчетном концерте музыканты ансамбля исполнили абхазские народные песни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девичий танец в исполнении женского состава "Ерцаху".

Девичий танец в исполнении женского состава &quot;Ерцаху&quot;. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девичий танец в исполнении женского состава "Ерцаху".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе были различные танцы народа Кавказа, а также осетинский танец "Симд"

В программе были различные танцы народа Кавказа, а также осетинский танец &quot;Симд&quot; - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе были различные танцы народа Кавказа, а также осетинский танец "Симд"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцоры виртуозно исполняли сложные трюки.

Танцоры виртуозно исполняли сложные трюки. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Танцоры виртуозно исполняли сложные трюки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники ансамбля подготовили в качестве сюрприза номер с барабанами.

Участники ансамбля подготовили в качестве сюрприза номер с барабанами. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники ансамбля подготовили в качестве сюрприза номер с барабанами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Симд" требует от танцоров сосредоточенности и пластичности.

&quot;Симд&quot; требует от танцоров сосредоточенности и пластичности. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Симд" требует от танцоров сосредоточенности и пластичности.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не менее важно передать все эмоции танца и "заразить" зрителя настроением.

Не менее важно передать все эмоции танца и &quot;заразить&quot; зрителя настроением. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не менее важно передать все эмоции танца и "заразить" зрителя настроением.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркие костюмы с переливом "золота" дополняли нежные образы танцовщиц.

Яркие костюмы с переливом &quot;золота&quot; дополняли нежные образы танцовщиц. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркие костюмы с переливом "золота" дополняли нежные образы танцовщиц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Народные песни в исполнении артистов "Ерцаху" разбавляли танцевальные номера.

Народные песни в исполнении артистов &quot;Ерцаху&quot; разбавляли танцевальные номера. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Народные песни в исполнении артистов "Ерцаху" разбавляли танцевальные номера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдельное внимание стоит уделить стилю и вышивке на костюмах и платьях артистов.

Отдельное внимание стоит уделить стилю и вышивке на костюмах и платьях артистов. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдельное внимание стоит уделить стилю и вышивке на костюмах и платьях артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Любимый зрителем танцевальный номер "Танец Нартов" – "визитная карточка" ансамбля.

Любимый зрителем танцевальный номер &quot;Танец Нартов&quot; – &quot;визитная карточка&quot; ансамбля. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Любимый зрителем танцевальный номер "Танец Нартов" – "визитная карточка" ансамбля.

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