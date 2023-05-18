https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/1045878261.html

Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля

Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля

Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Абхазской государственной филармонии 17 мая. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

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В программе концерта были абхазский, осетинский, старинный абхазский танцы, танец "Рассвет", "Танец Нартов" и другие номера.В исполнении хора зрители услышали различные народные композиции.Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.

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