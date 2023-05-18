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Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля
Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля
Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Абхазской государственной филармонии 17 мая. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T10:10+0300
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В программе концерта были абхазский, осетинский, старинный абхазский танцы, танец "Рассвет", "Танец Нартов" и другие номера.В исполнении хора зрители услышали различные народные композиции.Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.
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Звезды "Ерцаху": отчетный концерт ансамбля 10:10 18.05.2023 (обновлено: 11:17 18.05.2023)
Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Абхазской государственной филармонии 17 мая.
В программе концерта были абхазский, осетинский, старинный абхазский танцы, танец "Рассвет", "Танец Нартов" и другие номера.
В исполнении хора зрители услышали различные народные композиции.
Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Госфилармонии.
Отчетный концерт ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" состоялся в Госфилармонии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ансамбль был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия.
Ансамбль был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченгелия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На отчетном концерте музыканты ансамбля исполнили абхазские народные песни.
На отчетном концерте музыканты ансамбля исполнили абхазские народные песни.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Девичий танец в исполнении женского состава "Ерцаху".
Девичий танец в исполнении женского состава "Ерцаху".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В программе были различные танцы народа Кавказа, а также осетинский танец "Симд"
В программе были различные танцы народа Кавказа, а также осетинский танец "Симд"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Танцоры виртуозно исполняли сложные трюки.
Танцоры виртуозно исполняли сложные трюки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники ансамбля подготовили в качестве сюрприза номер с барабанами.
Участники ансамбля подготовили в качестве сюрприза номер с барабанами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Симд" требует от танцоров сосредоточенности и пластичности.
"Симд" требует от танцоров сосредоточенности и пластичности.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Не менее важно передать все эмоции танца и "заразить" зрителя настроением.
Не менее важно передать все эмоции танца и "заразить" зрителя настроением.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Яркие костюмы с переливом "золота" дополняли нежные образы танцовщиц.
Яркие костюмы с переливом "золота" дополняли нежные образы танцовщиц.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Народные песни в исполнении артистов "Ерцаху" разбавляли танцевальные номера.
Народные песни в исполнении артистов "Ерцаху" разбавляли танцевальные номера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдельное внимание стоит уделить стилю и вышивке на костюмах и платьях артистов.
Отдельное внимание стоит уделить стилю и вышивке на костюмах и платьях артистов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Любимый зрителем танцевальный номер "Танец Нартов" – "визитная карточка" ансамбля.
Любимый зрителем танцевальный номер "Танец Нартов" – "визитная карточка" ансамбля.