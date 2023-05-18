https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/abkhaziya-i-rossiya-obsudili-dvustoronnee-sotrudnichestvo-v-oblasti-zdravookhraneniya--1045891300.html

Абхазия и Россия обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения

Абхазия и Россия обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения

Российская сторона выразила готовность оказывать помощь абхазским коллегам. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T14:00+0300

2023-05-18T14:00+0300

2023-05-18T14:12+0300

в абхазии

нобелевская премия по физиологии или медицине

минздрав абхазии

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/12/1045891047_0:3:1024:579_1920x0_80_0_0_6022acd858c7e23778a0eb77b2fb71d8.jpg

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Двустороннее сотрудничество в области здравоохранения обсудили глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны затронули тему приближающегося курортного сезона. Фисенко назвал эффективной практику обмена специалистами на время летнего сезона и командировки российских врачей-инфекционистов и педиатров в медучреждения Абхазии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

нобелевская премия по физиологии или медицине, минздрав абхазии, абхазия, россия