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Абхазия и Россия обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения
Абхазия и Россия обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения
Российская сторона выразила готовность оказывать помощь абхазским коллегам. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T14:00+0300
2023-05-18T14:00+0300
2023-05-18T14:12+0300
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Двустороннее сотрудничество в области здравоохранения обсудили глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны затронули тему приближающегося курортного сезона. Фисенко назвал эффективной практику обмена специалистами на время летнего сезона и командировки российских врачей-инфекционистов и педиатров в медучреждения Абхазии.
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нобелевская премия по физиологии или медицине, минздрав абхазии, абхазия, россия
нобелевская премия по физиологии или медицине, минздрав абхазии, абхазия, россия
Абхазия и Россия обсудили двустороннее сотрудничество в области здравоохранения
14:00 18.05.2023 (обновлено: 14:12 18.05.2023)
Российская сторона выразила готовность оказывать помощь абхазским коллегам.
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Двустороннее сотрудничество в области здравоохранения обсудили глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны затронули тему приближающегося курортного сезона.
Фисенко назвал эффективной практику обмена специалистами на время летнего сезона и командировки российских врачей-инфекционистов и педиатров в медучреждения Абхазии.