https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-priobretenie-ortezov-dlya-vosmi-podopechnykh-fonda-1045889556.html
"Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов для восьми подопечных фонда
"Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов для восьми подопечных фонда
На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T12:35+0300
2023-05-18T12:35+0300
2023-05-18T14:15+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда с диагнозом детский церебральный паралич.В разное время фонд оказывал помощь в прохождении реабилитаций своим подопечным, благодаря чему их общее состояние улучшилось. Во время очередного визита врача-ортопеда из Армении Овсепа Даниеляна им были назначены ортезы.Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогут уменьшить боль во время передвижений. Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от назначения изделия, а самое главное – ортезы изготавливаются в Армении индивидуально для каждого подопечного.На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, дети
культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, дети
"Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов для восьми подопечных фонда
12:35 18.05.2023 (обновлено: 14:15 18.05.2023)
На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда с диагнозом детский церебральный паралич.
В разное время фонд оказывал помощь в прохождении реабилитаций своим подопечным, благодаря чему их общее состояние улучшилось. Во время очередного визита врача-ортопеда из Армении Овсепа Даниеляна им были назначены ортезы.
"На данном этапе для лечения необходимы ортезы. Мы сняли слепки с доктором, который приезжал из Еревана, данные слепки мы отправляем в Ереван, где на их основе изготовят ортезы. Ортезы особенно необходимы тем, у кого были операции, потому что если не носить ортезы после операции, то ноги опять деформируются", – сказал доктор травматолог-ортопед республиканской детской больницы Георгий Морохия.
Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогут уменьшить боль во время передвижений.
Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от назначения изделия, а самое главное – ортезы изготавливаются в Армении индивидуально для каждого подопечного.
На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".