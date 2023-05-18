https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-priobretenie-ortezov-dlya-vosmi-podopechnykh-fonda-1045889556.html

"Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов для восьми подопечных фонда

"Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов для восьми подопечных фонда

На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T12:35+0300

2023-05-18T12:35+0300

2023-05-18T14:15+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

спасем жизнь вместе

абхазия

дети

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда с диагнозом детский церебральный паралич.В разное время фонд оказывал помощь в прохождении реабилитаций своим подопечным, благодаря чему их общее состояние улучшилось. Во время очередного визита врача-ортопеда из Армении Овсепа Даниеляна им были назначены ортезы.Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогут уменьшить боль во время передвижений. Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от назначения изделия, а самое главное – ортезы изготавливаются в Армении индивидуально для каждого подопечного.На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия, дети