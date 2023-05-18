https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/lavrov-blizhayshie-dva-mesyatsa-budut-reshayuschimi-dlya-zernovoy-sdelki-1045893674.html
Лавров: ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки
Лавров: ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки
Россия на два месяца продлила зерновую сделку. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T16:40+0300
2023-05-18T16:40+0300
2023-05-18T16:52+0300
сергей лавров
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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сергей лавров, турция, россия, украина
сергей лавров, турция, россия, украина
Лавров: ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки
16:40 18.05.2023 (обновлено: 16:52 18.05.2023)
Россия на два месяца продлила зерновую сделку.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента (Турции - ред.) Эрдогана, о которой он вчера объявил – продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", – сказал министр в ходе пресс-конференции в Москве.
Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.