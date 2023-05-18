https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/lavrov-blizhayshie-dva-mesyatsa-budut-reshayuschimi-dlya-zernovoy-sdelki-1045893674.html

Лавров: ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки

Лавров: ближайшие два месяца будут решающими для зерновой сделки

Россия на два месяца продлила зерновую сделку. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T16:40+0300

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сергей лавров

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россия

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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сергей лавров, турция, россия, украина