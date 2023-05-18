https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/nazvana-data-poslednego-zvonka-v-abkhazii-1045880413.html

Названа дата последнего звонка в Абхазии

Названа дата последнего звонка в Абхазии

В 2023 году, по данным Минпросвещения Абхазии, в республике более 1760 выпускников. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T08:55+0300

2023-05-18T08:55+0300

2023-05-18T10:19+0300

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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 25 мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.Всего в 2023 году более 1760 выпускников. Отличников, по словам замминистра просвещения, немало, чего не скажешь о медалистах."Претендентов на золотую медаль мало – всего четверо, из них только один ученик из абхазской школы. Примерно такая же ситуация была и в прошлом, и позапрошлом годах", – пояснила Ада Кварчелия.Одна из причин, по ее словам, – плохое знание абхазского языка.После завершения учебного процесса выпускников ждет сдача экзаменов.

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