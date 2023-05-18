https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/nazvana-data-poslednego-zvonka-v-abkhazii-1045880413.html
Названа дата последнего звонка в Абхазии
Названа дата последнего звонка в Абхазии
В 2023 году, по данным Минпросвещения Абхазии, в республике более 1760 выпускников. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T08:55+0300
2023-05-18T08:55+0300
2023-05-18T10:19+0300
в абхазии
абхазия
школы
дети
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СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 25 мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.Всего в 2023 году более 1760 выпускников. Отличников, по словам замминистра просвещения, немало, чего не скажешь о медалистах."Претендентов на золотую медаль мало – всего четверо, из них только один ученик из абхазской школы. Примерно такая же ситуация была и в прошлом, и позапрошлом годах", – пояснила Ада Кварчелия.Одна из причин, по ее словам, – плохое знание абхазского языка.После завершения учебного процесса выпускников ждет сдача экзаменов.
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абхазия, школы, дети
Названа дата последнего звонка в Абхазии
08:55 18.05.2023 (обновлено: 10:19 18.05.2023)
В 2023 году, по данным Минпросвещения Абхазии, в республике более 1760 выпускников.
СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 25 мая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала замминистра просвещения Ада Кварчелия.
"Последний звонок пройдет торжественно, чего не было в последние годы, когда из-за пандемии действовали ограничения. Безусловно, дети радуются этому", – подчеркнула Кварчелия.
Всего в 2023 году более 1760 выпускников. Отличников, по словам замминистра просвещения, немало, чего не скажешь о медалистах.
"Претендентов на золотую медаль мало – всего четверо, из них только один ученик из абхазской школы. Примерно такая же ситуация была и в прошлом, и позапрошлом годах", – пояснила Ада Кварчелия.
Одна из причин, по ее словам, – плохое знание абхазского языка.
После завершения учебного процесса выпускников ждет сдача экзаменов.