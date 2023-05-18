https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/nerealnye-tsifry-s-kakimi-problemami-stalkivaetsya-gosstat-abkhazii-1045890384.html

Нереальные цифры: с какими проблемами сталкивается Госстат Абхазии

Нереальные цифры: с какими проблемами сталкивается Госстат Абхазии

В эфире радио Sputnik глава Госстатистики Абхазии Кама Гогия рассказала, насколько важны достоверные статистические данные, с какими проблемами сталкивается... 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T13:15+0300

2023-05-18T13:15+0300

2023-05-18T14:02+0300

видео

в абхазии

мультимедиа

абхазия

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/12/1045890708_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d65e5a13f5e66efe116e9cd2f702b113.png

Статистика – важный инструмент для любого государства. Без нее невозможна ни одна программа развития страны. Однако в Абхазии сегодня есть пробелы при формировании данных.По словам главы Госстата республики Камы Гогия, в Абхазии сохранили систему сплошного обследования, которая была еще в советский период. Однако она сегодня не столь эффективна."Сплошное обследование было возможно, когда все предприятия были государственными, и они просто обязаны были (предоставлять статистические данные). А сейчас у нас есть частный бизнес, индивидуальное предпринимательство. В законе, который у нас действовал, не был предусмотрен сбор данных от индивидуальных предпринимателей, а сельские жители вообще выпали из статистического учета. Раньше колхозы, совхозы через администрации сельсоветов собирали эти данные. Сегодня никто ничего не собирает. К сожалению, у нас не все министерства собирают свою ведомственную статистику", – отметила Гогия.Из-за того что сегодня многие организации не отчитываются, нет точных данных по занятости населения.Проблемы есть и в сборе данных по рождаемости и смертности. Поэтому, по словам Гогия, в Абхазии необходимо провести перепись населения."Это (проблема) связано с регистрацией рождаемости и смертности. Раньше не полагалось без свидетельства о рождении выписывать из роддома. У нас много проблем в этом плане. Я уже не раз озвучивала вопросы, связанные с рождаемостью за пределами Республики Абхазия. Потом смертность. Более или менее регулируется смертность среди пенсионеров. Пенсионный фонд требует перерегистрацию. Остальная часть, где нет необходимости передачи имущественных прав, фактически люди не берут свидетельство о смерти", – пояснила глава Госстата.При этом Гогия отметила, что та перепись, которая была проведена в 2011 году, не имеет официального статуса."Тогда только Россия принимала участие, нужно было привлечь представителей еще нескольких государств, входящие в ООН. Тогда бы мы получили по результатам переписи официальные данные. А так получилось, будто мы для себя сделали перепись. И на базе данных 12-летней давности мы формируем динамику рождаемости и смертности. Она уже, наверное, далека от реальности", – добавила она.Подробнее смотрите в нашем видео.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, видео, мультимедиа, абхазия, статистика