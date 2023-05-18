https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/ortezy-dlya-podopechnykh-ashany-obyavlen-sbor-sredstv-na-lechenie-detey-1045890941.html
Ортезы для подопечных "Ашаны": объявлен сбор средств на лечение детей
Ортезы для подопечных "Ашаны": объявлен сбор средств на лечение детей
На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T17:10+0300
2023-05-18T17:10+0300
2023-05-18T17:24+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
культурно-благотворительный фонд "ашана"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/12/1045894022_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3503c1df358954c654d8fb8590627fc6.png
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда с диагнозом детский церебральный паралич.В разное время фонд оказывал детям помощь в прохождении реабилитации, благодаря чему их общее состояние улучшилось. Во время очередного визита врача-ортопеда из Армении Овсепа Даниеляна им были назначены ортезы.Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогут уменьшить боль во время передвижений. Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от назначения изделия, а самое главное – ортезы изготавливаются индивидуально для каждого подопечного в Армении.На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/12/1045894022_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13ac10194cd20f89be3ba341e79c5727.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
Ортезы для подопечных "Ашаны": объявлен сбор средств на лечение детей
17:10 18.05.2023 (обновлено: 17:24 18.05.2023)
На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда с диагнозом детский церебральный паралич.
В разное время фонд оказывал детям помощь в прохождении реабилитации, благодаря чему их общее состояние улучшилось. Во время очередного визита врача-ортопеда из Армении Овсепа Даниеляна им были назначены ортезы.
Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогут уменьшить боль во время передвижений. Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от назначения изделия, а самое главное – ортезы изготавливаются индивидуально для каждого подопечного в Армении.
На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте
фонда "Ашана".