https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/ortezy-dlya-podopechnykh-ashany-obyavlen-sbor-sredstv-na-lechenie-detey-1045890941.html

Ортезы для подопечных "Ашаны": объявлен сбор средств на лечение детей

Ортезы для подопечных "Ашаны": объявлен сбор средств на лечение детей

На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T17:10+0300

2023-05-18T17:10+0300

2023-05-18T17:24+0300

в абхазии

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда с диагнозом детский церебральный паралич.В разное время фонд оказывал детям помощь в прохождении реабилитации, благодаря чему их общее состояние улучшилось. Во время очередного визита врача-ортопеда из Армении Овсепа Даниеляна им были назначены ортезы.Ортезы позволят детям твердо стоять на ногах и помогут уменьшить боль во время передвижений. Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от назначения изделия, а самое главное – ортезы изготавливаются индивидуально для каждого подопечного в Армении.На приобретение ортезов восьмерым подопечным фонда "Ашана" необходимо собрать 307 340 рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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