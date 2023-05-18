https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-beslan-eshba-proinspektiroval-remont-obektov-v-stolitse-1045893475.html

Подготовка ко Дню Победы: Беслан Эшба проинспектировал ремонт объектов в столице

Подготовка ко Дню Победы: Беслан Эшба проинспектировал ремонт объектов в столице

Глава администрации Сухума Беслан Эшба побывал на объектах, где завершены или проводятся ремонтно-восстановительные работы в преддверии 30-летия освобождения... 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T18:35+0300

2023-05-18T18:35+0300

2023-05-18T18:35+0300

сухум

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беслан эшба

администрация города сухум

абхазия

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SputnikПроверка мэраВ республике в зимнее время не функционировал ни один из заводов по производству асфальта, проводить работы по его укладке в столице не было возможностей. В данное время работы идут в Новом районе на улице Киараз. Глава города Беслан Эшба побывал на месте."В этом году не было работ по ямочному ремонту. В связи с тем, что у нас появился асфальт, мы немедленно приступили к ямочным работам по городу. Начали с Нового района, потому что в прошлом году здесь были произведены заготовки, но ввиду того что наступила зима, мы вынуждены были приостановить работы. С 1 января 2023 года асфальта не было, он только появился, надеемся, что гудаутский завод не остановится, и, конечно, мы эти работы продолжим", – подчеркнул Эшба.По словам мэра столицы, благодаря тому что гудаутский завод по изготовлению асфальта заработал, со следующей недели начнутся ямочные работы в центральной части города. Беслан Эшба отметил, что по Сухуму проходят дороги и республиканского значения, они находятся в ведомстве "Абхазавтодора"."У "Абхазавтодора" другие источники финансирования. Мы с ними в постоянном контакте, сейчас они стараются найти средства для того, чтобы отремонтировать ту же улицу Эшба, Генерала Дбар, улицу Лакоба, которая в ужасном состоянии, а также выезд из города в сторону Кодорского шоссе. Винить город во всем не стоит, потому что мы готовы оказывать содействие и всегда оказывали. Поэтому если "Абхазавтодор" не успеет найти свои возможности, то мы пойдем тем же путем, как и всегда, сделаем собственными силами", – отметил глава города.Во дворе средней школы №5, которая также находится в Новом районе столицы укладывают брусчатку, чтобы подготовить его к проведению торжественной линейки в конце мая. Много лет территория у школы была не благоустроена, по поручению Беслана Эшба МУП "Горстройпроект" преобразит двор и фасад здания. На лестнице уже уложили плитку, рабочие заменили кровлю, также предусмотрено установить ливневый канал у школы. Беслан Эшба заметил, что подобные работы проводятся в нескольких школах столицы.Ремонт объектовКроме того, глава города побывал на месте проведения восстановительных работ подпорной каменной стены на пересечении улиц Гумская и Дзидзария. При проведении работ использовали тот же натуральный камень, которым облицована стена, так как найден карьер откуда добывался камень. После завершения работ планируется установить подсветку панно, чего раньше не было.Сейчас идет установка бордюров, по словам руководителя "Горстройпроекта" Астамура Пипия, для устройства тротуара впервые будет применена технология изготовления бетонного штампа вместо тротуарной плитки.В данное время восстанавливается и исторический комплекс на нижней смотровой площадке Сухумской горы, многие его части приходится заново цементировать и штукатурить."Все монтажные и очистные работы практически завершены, приступили к нижней части колоннады. Открыли здесь на месте импровизированный цех для изготовления элементов, которых не хватает на колоннаде", – сказал руководитель "Горстройпроекта".Беслан Эшба сказал, что нужно приложить все усилия для того, чтобы завершить все работы до Дня Победы 30 сентября. На Сухумской горе будет отремонтирован и фонтан, а прилегающую территорию благоустроят – поставят лавочки и урны, установят камеры видеонаблюдения. Сейчас приглашенные реставраторы занимаются восстановлением частей декора фонтана.На всей протяженности дороги на Сухумскую гору будет проведено освещение, где необходимо, установят новые столбы.Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и на Красном мосту Сухума. Рабочие "Горстройпроекта" с помощью пескоструйной обработки полностью очистили ограждение моста от старой краски, восстановят ограждение, поврежденное в результате аварии.Глава администрации Сухума побывал и в средней школе №14, где проводится ремонт спортзала. Здесь планируется достроить раздевалки и кабинет для учителей физкультуры. А в средней школе №3 проводится ремонт столовой, который планируют завершить в июне."Мы получим полноценную столовую, частично оборудование есть, мы обсудили, что надо будет докупить оборудование, поставить столики", – сказал Беслан Эшба.Мэр города оценил и качество работ по укладке тротуарной плитки в столице, а также зашел в здание управы №3, на средства администрации там был проведен ремонт части помещения.Эшба побывал и в парке имени Тараса Шамба, где проводятся масштабные работы. Сотрудники "Горстройпроекта", подрядные организации завершили демонтаж старой плитки по всему периметру парка и на тротуарах. Одно из главных дел – осушить болотистый участок парка, подсыпать землю и сделать дренажную систему для отвода воды, которая скапливается.Беслан Эшба предложил после проведения реставрации расставить в центральной части парка телеграфные столбы XIX века индо-европейского телеграфа.

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сухум, беслан эшба, администрация города сухум, абхазия