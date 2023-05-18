https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/posrednik-gogiya-o-sbore-dannykh-gosstata-abkhazii-i-sotrudnichestve-s-rosstatom----1045864346.html

Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом

Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом

Какие инструменты используют Госстат Абхазии для получения данных и оценки экономической ситуации в стране, почему некоторые сведения порой сильно отличаются... 18.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-18T10:20+0300

2023-05-18T10:20+0300

2023-05-18T11:26+0300

радио

подкасты

статистика

росстат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045864178_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9ed05d10ecbcb03a79a2738a8931ae14.jpg

Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом

В Абхазии сохранился постсоветский метод сбора информации – сплошная отчетность, что не позволяет представить всю полноту картины в полной мере, сказала Гогия в беседе на радио."Нам регулярно необходимо проводить перепись населения. Первая перепись, которая была проведена в 2011 году, не имеет официального статуса, однако, на безе тех данных мы формируем динамику рождаемости и смертности. Картина далека от реальности. Необходимо еще раз провести инвентаризацию", – подчеркнула Гогия.Почему официальные цифры, к примеру, по труду далеки от реальных, и как сотрудничает Госстат Абхазии с российскими коллегами, слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, статистика, росстат, аудио