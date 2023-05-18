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Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом
Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом
Какие инструменты используют Госстат Абхазии для получения данных и оценки экономической ситуации в стране, почему некоторые сведения порой сильно отличаются... 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T10:20+0300
2023-05-18T10:20+0300
2023-05-18T11:26+0300
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Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом
Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом
В Абхазии сохранился постсоветский метод сбора информации – сплошная отчетность, что не позволяет представить всю полноту картины в полной мере, сказала Гогия в беседе на радио."Нам регулярно необходимо проводить перепись населения. Первая перепись, которая была проведена в 2011 году, не имеет официального статуса, однако, на безе тех данных мы формируем динамику рождаемости и смертности. Картина далека от реальности. Необходимо еще раз провести инвентаризацию", – подчеркнула Гогия.Почему официальные цифры, к примеру, по труду далеки от реальных, и как сотрудничает Госстат Абхазии с российскими коллегами, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, статистика, росстат, аудио
подкасты, статистика, росстат, аудио
Посредник: Гогия о сборе данных Госстата Абхазии и сотрудничестве с Росстатом
10:20 18.05.2023 (обновлено: 11:26 18.05.2023)
Какие инструменты используют Госстат Абхазии для получения данных и оценки экономической ситуации в стране, почему некоторые сведения порой сильно отличаются от реальной картины, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Госкомитета по статистике Кама Гогия.
В Абхазии сохранился постсоветский метод сбора информации – сплошная отчетность, что не позволяет представить всю полноту картины в полной мере, сказала Гогия в беседе на радио.
"Нам регулярно необходимо проводить перепись населения. Первая перепись, которая была проведена в 2011 году, не имеет официального статуса, однако, на безе тех данных мы формируем динамику рождаемости и смертности. Картина далека от реальности. Необходимо еще раз провести инвентаризацию", – подчеркнула Гогия.
Почему официальные цифры, к примеру, по труду далеки от реальных, и как сотрудничает Госстат Абхазии с российскими коллегами, слушайте в аудиофайле
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