https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/sotrudnichestvo-mezhdu-abkhaziey-i-nizhegorodskoy-oblastyu-obsudili-v-kabmine-1045895045.html

Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили в Кабмине

Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили в Кабмине

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили премьер-министр Александр Анкваб и почетный консул республики в... 18.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

кабинет министров абхазии

абхазия

нижегородская область

александр анкваб

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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили премьер-министр Александр Анкваб и почетный консул республики в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук.Литвичук рассказал, как развивается взаимодействие сторон в образовательной сфере: Владимир Литвинчук также сообщил о ходе реализации проекта по реконструкции в селе Псху памятника воинам-освободителям Кавказа от немецко-фашистских войск, который должен быть завершен в этом году.

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