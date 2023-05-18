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Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили в Кабмине
Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили в Кабмине
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили премьер-министр Александр Анкваб и почетный консул республики в... 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T17:50+0300
2023-05-18T17:50+0300
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СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили премьер-министр Александр Анкваб и почетный консул республики в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук.Литвичук рассказал, как развивается взаимодействие сторон в образовательной сфере: Владимир Литвинчук также сообщил о ходе реализации проекта по реконструкции в селе Псху памятника воинам-освободителям Кавказа от немецко-фашистских войск, который должен быть завершен в этом году.
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кабинет министров абхазии, абхазия, нижегородская область, александр анкваб
кабинет министров абхазии, абхазия, нижегородская область, александр анкваб
Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили в Кабмине
17:50 18.05.2023 (обновлено: 18:01 18.05.2023)
СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Сотрудничество между Абхазией и Нижегородской областью обсудили премьер-министр Александр Анкваб и почетный консул республики в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук.
Литвичук рассказал, как развивается взаимодействие сторон в образовательной сфере:
20 студентов из Абхазии учатся в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете - будущие программисты технологи пищевой промышленности, инженеры-электрики, инженеры-механики, дизайнеры одежды;
17 человек - в Академии МВД.
Владимир Литвинчук также сообщил о ходе реализации проекта по реконструкции в селе Псху памятника воинам-освободителям Кавказа от немецко-фашистских войск, который должен быть завершен в этом году.