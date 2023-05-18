https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/takie-obstoyatelstva-bartsits-i-domostroeva-o-pervom-turisticheskom-festivale-v-abkhazii-1045883503.html
Такие обстоятельства: Барциц и Домостроева о первом Туристическом фестивале в Абхазии
Такие обстоятельства: Барциц и Домостроева о первом Туристическом фестивале в Абхазии
Руководитель отдела рекламы и связей со СМИ туристической компании Астан Барциц и руководитель пресс-службы туроператора Дарья Домостроева в эфире радио... 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T15:16+0300
2023-05-18T15:16+0300
2023-05-18T15:16+0300
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Такие обстоятельства: Барциц и Домостроева о первом Туристическом фестивале в Абхазии
Такие обстоятельства: Барциц и Домостроева о первом Туристическом фестивале в Абхазии
В Абхазии проходит первый Туристический фестиваль. Его участниками стали более 200 представителей туриндустрии. В течение пяти дней для гостей проведут экскурсии, конференцию с участием Министерства туризма Абхазии, фестиваль в "Garuda Glamping" с мастер-классами и банкет с национальной кухней. О том, что дают такие встречи, как развивать турбизнес в Абхазии, рассказали руководитель отдела рекламы и связей со СМИ Астан Барциц и руководитель пресс-службы туроператора Дарья Домостроева По словам Домостроевой, в Абхазию на это форум приехали представители активной туристической розницы со всей России, сами приехали сюда впервые. "Мнгогие из них на протяжении долгих лет продают туристический продукт в республике Абхазия. Эмоции у всех зашкаливают, потому что они своими глазами увидели то, что они продают, и у них была возможность посетить главные туристические бренды республики. Те, кто общаются с туристами, сейчас здесь. Поэтому такие встречи очень важны для нас", – сказала Домостроева. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Барциц и Домостроева о первом Туристическом фестивале в Абхазии
Руководитель отдела рекламы и связей со СМИ туристической компании Астан Барциц и руководитель пресс-службы туроператора Дарья Домостроева в эфире радио Sputnik рассказали о первом Туристическом фестивале в Абхазии.
В Абхазии проходит первый Туристический фестиваль. Его участниками стали более 200 представителей туриндустрии. В течение пяти дней для гостей проведут экскурсии, конференцию с участием Министерства туризма Абхазии, фестиваль в "Garuda Glamping" с мастер-классами и банкет с национальной кухней.
О том, что дают такие встречи, как развивать турбизнес в Абхазии, рассказали руководитель отдела рекламы и связей со СМИ Астан Барциц и руководитель пресс-службы туроператора Дарья Домостроева
По словам Домостроевой, в Абхазию на это форум приехали представители активной туристической розницы со всей России, сами приехали сюда впервые.
"Мнгогие из них на протяжении долгих лет продают туристический продукт в республике Абхазия. Эмоции у всех зашкаливают, потому что они своими глазами увидели то, что они продают, и у них была возможность посетить главные туристические бренды республики. Те, кто общаются с туристами, сейчас здесь. Поэтому такие встречи очень важны для нас", – сказала Домостроева.
Подробности слушайте в аудиофайле
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