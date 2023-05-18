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Военный эксперт: спецоперация России сейчас находится в очень серьезной фазе
Военный эксперт: спецоперация России сейчас находится в очень серьезной фазе
Российский военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец прогнозирует серьезный переломный момент в спецоперации РФ, после... 18.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-18T11:49+0300
2023-05-18T11:49+0300
2023-05-18T11:49+0300
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Баранец: спецоперация РФ сейчас находится в очень серьезной фазе
Баранец: спецоперация РФ сейчас находится в очень серьезной фазе
ВСУ пока не начинают контрнаступление из-за высоких рисков, считает американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, пишет Washington Post. По словам генерала, подобные операции требуют большого количества ресурсов, а также хорошей подготовки военнослужащих, а в настоящее время ВСУ пока не готовы к серьезному наступлению. Хертлинг также считает, что если военнослужащим отдадут приказ идти вперед, отозвать их назад уже будет невозможно.По мнению российского эксперта, любые заявления американских генералов, в том числе и отставных, о многоэтапности той или иной операции – это фирменная американская фишка. "Они знают, что серьезного противника одним контрнаступлением не возьмешь, потому что только несколько этапов операции могут привести к какому-то результату", – отмечает Баранец."Думаю, что американский генерал подкладывает подушечку на случай, когда провалится идея с контрнаступлением и когда начнут натовцы смеяться над Зеленским и предъявлять ему претензии", – полагает Баранец.По словам эксперта, российской стороне в нынешних обстоятельствах необходимо учитывать много важных факторов – о количестве личного состава, его обученности, доставке техники и боеприпасов."Сегодня спецоперация находится в очень серьезной фазе, она требует перестройки с учетом тех действий, которые мы видим с украинской стороны в последнее время. Если мы перестроимся, я не исключаю, что мы можем кардинально переломить ситуацию", – убежден Баранец.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, сша, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, сша, нато, спецоперация, аудио
Военный эксперт: спецоперация России сейчас находится в очень серьезной фазе
Российский военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец прогнозирует серьезный переломный момент в спецоперации РФ, после которого разрешится и ситуация с Артемовском, и дальнейшее развитие событий в конфликте.
ВСУ пока не начинают контрнаступление из-за высоких рисков, считает американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, пишет Washington Post. По словам генерала, подобные операции требуют большого количества ресурсов, а также хорошей подготовки военнослужащих, а в настоящее время ВСУ пока не готовы к серьезному наступлению. Хертлинг также считает, что если военнослужащим отдадут приказ идти вперед, отозвать их назад уже будет невозможно.
"Я оцениваю высказывания отставного американского генерала как смесь трезвоумия, лукавства и лжи. Почему трезвоумия? Потому что и ежику пьяному понятно, что для того, чтобы армия шла в наступление, у нее должно быть достаточно личного состава, он должен быть профессионально обучен, должна быть хорошая современная техника, командиры должны обладать современными средствами борьбы, тактикой и стратегией", – рассуждает Баранец.
По мнению российского эксперта, любые заявления американских генералов, в том числе и отставных, о многоэтапности той или иной операции – это фирменная американская фишка. "Они знают, что серьезного противника одним контрнаступлением не возьмешь, потому что только несколько этапов операции могут привести к какому-то результату", – отмечает Баранец.
"Думаю, что американский генерал подкладывает подушечку на случай, когда провалится идея с контрнаступлением и когда начнут натовцы смеяться над Зеленским и предъявлять ему претензии", – полагает Баранец.
По словам эксперта, российской стороне в нынешних обстоятельствах необходимо учитывать много важных факторов – о количестве личного состава, его обученности, доставке техники и боеприпасов.
"Сегодня спецоперация находится в очень серьезной фазе, она требует перестройки с учетом тех действий, которые мы видим с украинской стороны в последнее время. Если мы перестроимся, я не исключаю, что мы можем кардинально переломить ситуацию", – убежден Баранец.