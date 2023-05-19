https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/bzhaniya-pozdravil-tsentr-spetsnaznacheniya-sgb-abkhazii-s-25-letiem--1045908657.html

Бжания поздравил Центр спецназначения СГБ Абхазии с 25-летием

Бжания поздравил Центр спецназначения СГБ Абхазии с 25-летием

Сотрудники Центр специального назначения СГБ продемонстрировали президенту показное комплексное мероприятие со стрельбами и применением авиационной техники... 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T18:15+0300

2023-05-19T18:15+0300

2023-05-19T18:22+0300

в абхазии

аслан бжания

служба безопасности республики абхазия

абхазия

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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Центр специального назначения Служб государственной безопасности республики и поздравил сотрудников с 25 годовщиной образования Центра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что офицеры и рядовые сотрудники Центра специального назначения и впредь будут соответствовать высочайшим профессиональным и моральным качествам. "В настоящее время, как и все 25 лет, ваша служба нужна прежде всего народу Республики Абхазия, защиту и безопасность которого вы обеспечиваете", - отметил глава государства. Он добавил, что общая цель – безопасность граждан и незыблемость основ конституционного строя Республики Абхазия.

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аслан бжания, служба безопасности республики абхазия, абхазия