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Бжания поздравил Центр спецназначения СГБ Абхазии с 25-летием
Бжания поздравил Центр спецназначения СГБ Абхазии с 25-летием
Сотрудники Центр специального назначения СГБ продемонстрировали президенту показное комплексное мероприятие со стрельбами и применением авиационной техники... 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T18:15+0300
2023-05-19T18:15+0300
2023-05-19T18:22+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Центр специального назначения Служб государственной безопасности республики и поздравил сотрудников с 25 годовщиной образования Центра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что офицеры и рядовые сотрудники Центра специального назначения и впредь будут соответствовать высочайшим профессиональным и моральным качествам. "В настоящее время, как и все 25 лет, ваша служба нужна прежде всего народу Республики Абхазия, защиту и безопасность которого вы обеспечиваете", - отметил глава государства. Он добавил, что общая цель – безопасность граждан и незыблемость основ конституционного строя Республики Абхазия.
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аслан бжания, служба безопасности республики абхазия, абхазия
аслан бжания, служба безопасности республики абхазия, абхазия
Бжания поздравил Центр спецназначения СГБ Абхазии с 25-летием
18:15 19.05.2023 (обновлено: 18:22 19.05.2023)
Сотрудники Центр специального назначения СГБ продемонстрировали президенту показное комплексное мероприятие со стрельбами и применением авиационной техники, включая БПЛА.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Центр специального назначения Служб государственной безопасности республики и поздравил сотрудников с 25 годовщиной образования Центра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Центр специального назначения был создан в 1998 году для защиты населения Республики Абхазия от диверсионно-террористических и бандитских формирований. За все годы своего существования Центром был выполнен ряд серьезных специальных операций, результаты которых существенным образом укрепили безопасность Республики Абхазия", - сказал президент в своем поздравлении.
Он подчеркнул, что офицеры и рядовые сотрудники Центра специального назначения и впредь будут соответствовать высочайшим профессиональным и моральным качествам.
"В настоящее время, как и все 25 лет, ваша служба нужна прежде всего народу Республики Абхазия, защиту и безопасность которого вы обеспечиваете", - отметил глава государства.
Он добавил, что общая цель – безопасность граждан и незыблемость основ конституционного строя Республики Абхазия.