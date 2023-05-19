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Экономист: необходимость создания альтернативы доллару осознают и в Вашингтоне
Экономист: необходимость создания альтернативы доллару осознают и в Вашингтоне
В беседе со Sputnik экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько отметил, что для введения замены доллару есть как минимум две причины: сокращение объема... 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T12:24+0300
2023-05-19T12:24+0300
2023-05-19T12:24+0300
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Экономист об альтернативе доллару
Экономист об альтернативе доллару
Страны БРИКС обсудят на августовском саммите в ЮАР создание общей денежной единицы. Необходимость создания альтернативы доллару, добавил эксперт, осознают и в Вашингтоне.
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подкасты, финансы, доллары, брикс, деньги, валюта, аудио
подкасты, финансы, доллары, брикс, деньги, валюта, аудио
Экономист: необходимость создания альтернативы доллару осознают и в Вашингтоне
В беседе со Sputnik экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько отметил, что для введения замены доллару есть как минимум две причины: сокращение объема торговли и, как следствие, прибыли.
Страны БРИКС обсудят на августовском саммите в ЮАР создание общей денежной единицы.
"Как говорил один из участников БРИКС – Бразилия, использование доллара, во-первых, делает ее торговлю с другими странами менее выгодной, а во-вторых, приводит к тому, что объем торговли меньше, чем хотелось бы. Бразилия – это крупнейшая экономика Южной Америки, экспортер сельхозпродукции. <…> Вывод простой – все это связано с тем, что до сих пор используется доллар в расчетах", – сказал он.
Необходимость создания альтернативы доллару, добавил эксперт, осознают и в Вашингтоне.