Экономист: необходимость создания альтернативы доллару осознают и в Вашингтоне

"Как говорил один из участников БРИКС – Бразилия, использование доллара, во-первых, делает ее торговлю с другими странами менее выгодной, а во-вторых, приводит к тому, что объем торговли меньше, чем хотелось бы. Бразилия – это крупнейшая экономика Южной Америки, экспортер сельхозпродукции. <…> Вывод простой – все это связано с тем, что до сих пор используется доллар в расчетах", – сказал он.