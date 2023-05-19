https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/genprokuratura-priznala-nezhelatelnoy-deyatelnost-greenpeace-v-rossii-1045911958.html
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
В России отделение "Гринпис" открылось в 1992 году. При участии "Гринпис" на территории РФ были созданы два заповедника и четыре национальных парка, восемь... 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T20:15+0300
2023-05-19T20:15+0300
2023-05-19T20:15+0300
greenpeace
россия
генеральная прокуратура рф
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, в том числе из-за попыток вмешательства во внутренние дела РФ, антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Уточняется, что применительно к России природоохранная деятельность Гринписа фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ."Фонд финансирует деятельность российских организаций – иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан. С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер", - поясняет Генпрокуратура.Кроме того, "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", отмечается в релизе.Российское отделение Greenpeace выразило несогласие с решением Генпрокуратуры и сообщило о закрытии в связи с признанием организации нежелательной.
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greenpeace, россия, генеральная прокуратура рф
greenpeace, россия, генеральная прокуратура рф
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
В России отделение "Гринпис" открылось в 1992 году. При участии "Гринпис" на территории РФ были созданы два заповедника и четыре национальных парка, восемь территорий приобрели статус объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность Greenpeace в России, в том числе из-за попыток вмешательства во внутренние дела РФ, антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) (далее – фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что применительно к России природоохранная деятельность Гринписа фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ.
"Фонд финансирует деятельность российских организаций – иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан. С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер", - поясняет Генпрокуратура.
Кроме того, "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", отмечается в релизе.
Российское отделение Greenpeace выразило несогласие с решением Генпрокуратуры и сообщило о закрытии в связи с признанием организации нежелательной.