https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/glavnyy-chetverg-osiya-o-byudzhete-stolitsy-abkhazii-munitsipalnom-imuschestve-i-privatizatsii--1045888861.html

Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации

Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации

Глава Сухумского Горсобрания Дмитрий Осия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о бюджете столицы. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T10:15+0300

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Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации

Депутаты Сухумского Горсобрания рассмотрели изменения в бюджет столицы Абхазии на текущий год. В повестке заседания Горсобрания также стоял вопрос о работе за 2022 год отдела муниципального имущества и приватизации при администрации Сухума. О решениях столичных депутатов в программе "Главный четверг" рассказал глава Горсобрания Дмитрий Осия."Бюджет 2023 года был сформирован еще в ноябре 2022 года в размере 1 млрд 534 млн 206 тысяч рублей. Так получилось, что наши налоговые органы достаточно неплохо поработали, и получился профицит, который непосредственно нужно было закладывать в бюджет и распределить его по тем направлениям, которые считаются более приоритетными. Профицит у нас вышел в 229 млн 114 тысяч. Откуда эти цифры взялись? Это был межбюджетный трансфер с республиканского бюджета", – рассказал Осия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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