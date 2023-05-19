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Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации
Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации
Глава Сухумского Горсобрания Дмитрий Осия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о бюджете столицы. 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T10:15+0300
2023-05-19T10:15+0300
2023-05-19T10:40+0300
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Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации
Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации
Депутаты Сухумского Горсобрания рассмотрели изменения в бюджет столицы Абхазии на текущий год. В повестке заседания Горсобрания также стоял вопрос о работе за 2022 год отдела муниципального имущества и приватизации при администрации Сухума. О решениях столичных депутатов в программе "Главный четверг" рассказал глава Горсобрания Дмитрий Осия."Бюджет 2023 года был сформирован еще в ноябре 2022 года в размере 1 млрд 534 млн 206 тысяч рублей. Так получилось, что наши налоговые органы достаточно неплохо поработали, и получился профицит, который непосредственно нужно было закладывать в бюджет и распределить его по тем направлениям, которые считаются более приоритетными. Профицит у нас вышел в 229 млн 114 тысяч. Откуда эти цифры взялись? Это был межбюджетный трансфер с республиканского бюджета", – рассказал Осия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сухумское городское собрание, сухум, бюджет, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухумское городское собрание, сухум, бюджет, аудио
Главный четверг: Осия о бюджете столицы Абхазии, муниципальном имуществе и приватизации
10:15 19.05.2023 (обновлено: 10:40 19.05.2023)
Глава Сухумского Горсобрания Дмитрий Осия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия о бюджете столицы.
Депутаты Сухумского Горсобрания рассмотрели изменения в бюджет столицы Абхазии на текущий год. В повестке заседания Горсобрания также стоял вопрос о работе за 2022 год отдела муниципального имущества и приватизации при администрации Сухума. О решениях столичных депутатов в программе "Главный четверг" рассказал глава Горсобрания Дмитрий Осия.
"Бюджет 2023 года был сформирован еще в ноябре 2022 года в размере 1 млрд 534 млн 206 тысяч рублей. Так получилось, что наши налоговые органы достаточно неплохо поработали, и получился профицит, который непосредственно нужно было закладывать в бюджет и распределить его по тем направлениям, которые считаются более приоритетными. Профицит у нас вышел в 229 млн 114 тысяч. Откуда эти цифры взялись? Это был межбюджетный трансфер с республиканского бюджета", – рассказал Осия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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