https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/kulturnaya-estafeta-noch-v-muzee-proshla-v-sukhume-1045901315.html

Культурная эстафета: "Ночь в музее" прошла в Сухуме

Культурная эстафета: "Ночь в музее" прошла в Сухуме

"Ночь в музее" – международная культурная акция, в первый раз прошедшая во Франции в 1999 году, Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе... 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T13:50+0300

2023-05-19T13:50+0300

2023-05-19T14:00+0300

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К традиционной акции "Ночь в музее" присоединились Абхазский государственный музей, музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа и музей Банка Абхазии.В Абхазском государственном музее впервые экспонировались уникальные предметы, относящиеся к V веку до нашей эры и до XIII века нашей эры – это различные артефакты, выполненные из золота и серебра.В музее Банка Абхазии любой желающий мог отчеканить настоящую монету, послушать интересную лекцию о предметах, собранных в музее. Это монеты античного периода, которые были выпущены в обращение в Риме, Византии и Российской империи.В музее Боевой Славы имени Владислава Абхазии можно было послушать об истории Отечественной войны народа Абхазии. С утра приходили школьники из Сухума, туристы, отдыхающие в столице. Поучаствовать в акции приехали и учащиеся средней школы Меркулы, всего более 60 человек.В Государственном музее имени Дмитрия Гулиа к акции подготовили не только экспонаты, но и организовали встречу с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, которые поделились с посетителями своими воспоминаниями и историями, связанными с первым президентом Владиславом Ардзинба.

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