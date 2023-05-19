https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/patrushev-radiatsiya-posle-unichtozheniya-na-ukraine-boepripasov-s-uranom-nadvigaetsya-na-evropu-1045904231.html
Патрушев: радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном надвигается на Европу
Патрушев: радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном надвигается на Европу
Великобритания направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T14:30+0300
2023-05-19T14:30+0300
2023-05-19T15:57+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.Он заметил, что "американцы уже не раз в истории так "помогали" странам". "Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", – заявил секретарь Совбеза РФ.
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украина, уран, россия, совет безопасности рф
украина, уран, россия, совет безопасности рф
Патрушев: радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном надвигается на Европу
14:30 19.05.2023 (обновлено: 15:57 19.05.2023)
Великобритания направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
Он обратил внимание на то, что вчера президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, в том числе для отстаивания, как считают американцы, "общих демократических ценностей". "Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине", – указал Патрушев.
Он заметил, что "американцы уже не раз в истории так "помогали" странам". "Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", – заявил секретарь Совбеза РФ.