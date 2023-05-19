https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/patrushev-radiatsiya-posle-unichtozheniya-na-ukraine-boepripasov-s-uranom-nadvigaetsya-na-evropu-1045904231.html

Патрушев: радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном надвигается на Европу

Патрушев: радиация после уничтожения на Украине боеприпасов с ураном надвигается на Европу

Великобритания направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T14:30+0300

2023-05-19T14:30+0300

2023-05-19T15:57+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.Он заметил, что "американцы уже не раз в истории так "помогали" странам". "Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", – заявил секретарь Совбеза РФ.

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