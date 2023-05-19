https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-otrazili-napadenie-uslovnykh-diversantov-1045903366.html
Российские разведчики в Абхазии отразили нападение условных диверсантов
Российские разведчики в Абхазии отразили нападение условных диверсантов
Саперы воинской части обезвредили взрывные устройства, заложенные "диверсантами". 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T13:10+0300
2023-05-19T13:10+0300
2023-05-19T13:10+0300
в абхазии
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учения
разведчики
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские разведчики в Абхазии ликвидировали группу условных диверсантов, сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).Военнослужащие блокировали и уничтожили "противника" на осажденном КПП и у склада. Разведчики создали дымовую завесу, подавив огневые точки противника. Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства.Тренировки по антитеррористической деятельности в соединении ЮВО на территории Абхазии проводятся регулярно. Это позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений, закрепляется слаженность и умение военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.
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юво, учения, разведчики, абхазия
юво, учения, разведчики, абхазия
Российские разведчики в Абхазии отразили нападение условных диверсантов
Саперы воинской части обезвредили взрывные устройства, заложенные "диверсантами".
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Российские разведчики в Абхазии ликвидировали группу условных диверсантов, сообщает пресс-служба военной базы Южного военного округа (ЮВО).
По сценарию, диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт, чтобы попасть на территорию воинской части.
Военнослужащие блокировали и уничтожили "противника" на осажденном КПП и у склада.
Разведчики создали дымовую завесу, подавив огневые точки противника. Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства.
Тренировки по антитеррористической деятельности в соединении ЮВО на территории Абхазии проводятся регулярно. Это позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений, закрепляется слаженность и умение военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.