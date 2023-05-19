https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/sukhumskoe-gorsobranie-vneslo-izmeneniya-v-byudzhet-goroda-na-2023-god-1045895339.html

Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет города на 2023 год

Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет города на 2023 год

Бюджет Сухума на 2023 года был сформирован еще в ноябре 2022 года в размере 1 млрд 534 млн 206 тыс руб. 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T08:55+0300

2023-05-19T08:55+0300

2023-05-19T10:47+0300

сухум

администрация города сухум

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бюджет

экономика

абхазия

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Сухумское Горсобрание внесло изменения в закон о бюджете города на 2023 год. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Горсобрания Дмитрий Осия.По его словам, изменения пришлось вносить из-за профицитных средств, которые поступили на счет администрации столицы."Профицит у нас вышел в 229 млн 114 тыс. Откуда эти цифры взялись? Это был межбюджетный трансферт из республиканского бюджета. Депутаты от города Сухум при формировании бюджета внесли его в местный бюджет как дотацию. 18 млн 723 тыс поступили из резервного фонда президента и премьер-министра. Эти средства имеют целевой характер, они были направлены на устранение последствий стихий, которые были у нас прошлым летом. Еще 443 тысячи поступили из резервного фонда премьер-министра в помощь нашему автобусному парку. Премьер-министр помог покрыть дефицит на приобретение запчастей и покрышек для автобусов. И 183 млн 391 тыс руб – переходящий остаток бюджета. То есть профицит фактически был создан не в 2023 году, а те средства, которые поступили на счет после принятия бюджета", – пояснил Осия.Профицитные средства в размере 229 млн руб депутаты направили на строительство 92 объектов на общую сумму 307 млн руб. Дефицит в расходной части планируют покрыть из Фонда празднования 30-летия Победы. Соответствующие договоренности уже есть.В рамках строительных работ приведут в порядок улицу 30 сентября в Новом районе и часть улицы Ардзинба.Также в 2023 году планируют привести в порядок Сухумскую гору. Производится ремонт смотровой площадки, колоннады и фонтана. На эти цели потратят порядка 15 млн руб.

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