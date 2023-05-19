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Такие обстоятельствва: Хутаба и Стребков об итогах первого Турфестиваля в Абхазии
Такие обстоятельствва: Хутаба и Стребков об итогах первого Турфестиваля в Абхазии
Первый Туристический фестиваль завершился в Абхазии. 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T15:30+0300
2023-05-19T15:30+0300
2023-05-19T15:59+0300
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Такие обстоятельствва: Хутаба и Стребков об итогах первого Турфестиваля в Абхазии
Такие обстоятельствва: Хутаба и Стребков об итогах первого Турфестиваля в Абхазии
Первый Туристический фестиваль завершился в Абхазии. О его итогах в эфире радио Sputnik рассказали главный специалист отдела анализа Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба и директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков. "Цель нашего мероприятия достигнута. Мы рады, что Абхазии удалось провести столь масштабное мероприятие. Это не просто рекламный тур. Это мероприятие, посвященное республике, ее возможностям. Агенты, которых мы привезли, а это лидеры продаж нашей компании, смогли оценить потенциал республики", – сказал Стребков. В Абхазии прошел первый Туристический фестиваль. Его участниками стали более 200 представителей туриндустрии. В течение пяти дней для гостей провели экскурсии, конференцию с участием Министерства туризма Абхазии, фестиваль в "Garuda Glamping" с мастер-классами и банкет с национальной кухней.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, туризм, отдых, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, туризм, отдых, отдых в абхазии, аудио
Первый Туристический фестиваль завершился в Абхазии.
О его итогах в эфире радио Sputnik рассказали главный специалист отдела анализа Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба и директор департамента внутреннего туризма туристической компании Сергей Стребков.
"Цель нашего мероприятия достигнута. Мы рады, что Абхазии удалось провести столь масштабное мероприятие. Это не просто рекламный тур. Это мероприятие, посвященное республике, ее возможностям. Агенты, которых мы привезли, а это лидеры продаж нашей компании, смогли оценить потенциал республики", – сказал Стребков.
В Абхазии прошел первый Туристический фестиваль. Его участниками стали более 200 представителей туриндустрии. В течение пяти дней для гостей провели экскурсии, конференцию с участием Министерства туризма Абхазии, фестиваль в "Garuda Glamping" с мастер-классами и банкет с национальной кухней.