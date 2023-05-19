https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/tamozhenniki-obnaruzhili-8000-kontrabandnykh-sigaret-u-zhitelya-abkhazii-1045910872.html

Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у жителя Абхазии

Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у жителя Абхазии

Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного... 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T19:35+0300

2023-05-19T19:35+0300

2023-05-19T20:20+0300

в абхазии

таможня

сигареты

абхазия

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038509716_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_9d42f08381725033de099b4e66026671.jpg

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у гражданина Абхазии. В ручной клади у мужчины обнаружили табачную продукцию, ввезенную в республику с нарушениями таможенных правил. Сигареты изъяты, материалы дела переданы в Государственный таможенный комитет Абхазии.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, сигареты, абхазия, гагрский район