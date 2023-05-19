https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/tamozhenniki-obnaruzhili-8000-kontrabandnykh-sigaret-u-zhitelya-abkhazii-1045910872.html
Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у жителя Абхазии
Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у жителя Абхазии
Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного... 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T19:35+0300
2023-05-19T19:35+0300
2023-05-19T20:20+0300
в абхазии
таможня
сигареты
абхазия
гагрский район
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СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у гражданина Абхазии. В ручной клади у мужчины обнаружили табачную продукцию, ввезенную в республику с нарушениями таможенных правил. Сигареты изъяты, материалы дела переданы в Государственный таможенный комитет Абхазии.
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таможня, сигареты, абхазия, гагрский район
таможня, сигареты, абхазия, гагрский район
Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у жителя Абхазии
19:35 19.05.2023 (обновлено: 20:20 19.05.2023)
Все материалы по административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Таможенники обнаружили 8000 контрабандных сигарет у гражданина Абхазии.
Его остановили на привокзальной площади в поселке Цандрипш Гагрского района.
В ручной клади у мужчины обнаружили табачную продукцию, ввезенную в республику с нарушениями таможенных правил.
Сигареты изъяты, материалы дела переданы в Государственный таможенный комитет Абхазии.