https://sputnik-abkhazia.ru/20230519/voprosy-podgotovki-vrachebnykh-kadrov-dlya-abkhazii-obsudili-v-moskve-1045905873.html

Вопросы подготовки врачебных кадров для Абхазии обсудили в Москве

Вопросы подготовки врачебных кадров для Абхазии обсудили в Москве

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского... 19.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-19T16:10+0300

2023-05-19T16:10+0300

2023-05-19T16:10+0300

в абхазии

медицина

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минздрав абхазии

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Вопросы подготовки врачебных кадров, госпитализации пациентов из Абхазии в медучреждения Первого Московского госуниверситета в рамках программы ОМС обсудили глава Минздрава Эдуард Бутба и ректор, академик РАН Петр Глыбочко. Встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили:Предварительно решено провести ряд мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества – научно-образовательных форумов, различных мастер-классов по повышению квалификации.

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