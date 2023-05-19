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Вопросы подготовки врачебных кадров для Абхазии обсудили в Москве
Вопросы подготовки врачебных кадров для Абхазии обсудили в Москве
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского... 19.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-19T16:10+0300
2023-05-19T16:10+0300
2023-05-19T16:10+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Вопросы подготовки врачебных кадров, госпитализации пациентов из Абхазии в медучреждения Первого Московского госуниверситета в рамках программы ОМС обсудили глава Минздрава Эдуард Бутба и ректор, академик РАН Петр Глыбочко. Встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили:Предварительно решено провести ряд мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества – научно-образовательных форумов, различных мастер-классов по повышению квалификации.
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медицина, россия, абхазия, минздрав абхазии
Вопросы подготовки врачебных кадров для Абхазии обсудили в Москве
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в рамках рабочей поездки в Москву встретился с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академиком РАН, профессором, доктором медицинских наук Петром Глыбочко.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Вопросы подготовки врачебных кадров, госпитализации пациентов из Абхазии в медучреждения Первого Московского госуниверситета в рамках программы ОМС обсудили глава Минздрава Эдуард Бутба и ректор, академик РАН Петр Глыбочко.
Встреча состоялась в Москве.
стажировку абхазских медиков в клиниках Сеченовского университета,
проведение образовательных программ,
прикрепление абхазских специалистов в качестве соискателей ученых степеней.
Предварительно решено провести ряд мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества – научно-образовательных форумов, различных мастер-классов по повышению квалификации.