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Абхазянки – "правильные" абхазские пчелы
Абхазянки – "правильные" абхазские пчелы
20 мая отмечается Международный день пчел, который напоминает человечеству о бесценном вкладе этих полезных насекомых в нашу повседневную жизнь и об угрозе их... 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T15:20+0300
2023-05-20T15:20+0300
2023-05-20T15:20+0300
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Пчеловоды называют "абхазянок" самыми трудолюбивыми пчелами. И неудивительно, ведь главная особенность абхазянки – более длинный хоботок, который помогает пчеле добыть нектар даже из самых потаенных уголков цветочной чашечки. Благо, в Абхазии много медоносных растений, и пчелам есть где разгуляться.Все, кто когда-либо пробовал мед, производимый абхазскими пчелами, отмечают не только его яркий вкус, но и лечебные свойства. Некоторые люди даже называют этот мед одним из секретов абхазского долголетия.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, природа, пчелы, видео
видео, мультимедиа, абхазия, природа, пчелы, видео
Абхазянки – "правильные" абхазские пчелы
20 мая отмечается Международный день пчел, который напоминает человечеству о бесценном вкладе этих полезных насекомых в нашу повседневную жизнь и об угрозе их существованию.
Пчеловоды называют "абхазянок" самыми трудолюбивыми пчелами. И неудивительно, ведь главная особенность абхазянки – более длинный хоботок, который помогает пчеле добыть нектар даже из самых потаенных уголков цветочной чашечки. Благо, в Абхазии много медоносных растений, и пчелам есть где разгуляться.
Все, кто когда-либо пробовал мед, производимый абхазскими пчелами, отмечают не только его яркий вкус, но и лечебные свойства. Некоторые люди даже называют этот мед одним из секретов абхазского долголетия.