Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/bolee-150-palm-obrabotayut-ot-vrediteley-v-novom-afone-1045911351.html
Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне
Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне
По предварительным подсчетам, около 15% пальм в Новом Афоне подверглись атакам вредителей. 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T10:45+0300
2023-05-20T10:45+0300
в абхазии
новый афон
борьба с вредителями в абхазии
абхазия
пальмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/13/1045910249_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_85125a57fecc99f221519bb93a1a6c09.jpg
СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне, рассказал Sputnik сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадим Шарапов.Шарапов добавил, что ведется борьба с двумя основными вредителями, которые поражают эти виды деревьев – пальмовый долгоносик и южно-американский мотылек. Препараты предоставлены Министерством сельского хозяйства. Сотрудники ЖКХ Нового Афона были проконсультированы специалистами Института экологии страны.Шарапов также подчеркнул, что на побережье Черного моря едва ли не каждый год появляются новые вредители. В связи с этим необходимо быть начеку и проводить мониторинг состояния деревьев с привлечением профильных специалистов.Он также уточнил, что около 15% пальм в Новом Афоне поражены и местные власти борются за их спасение."На первых этапах почти невозможно определить то, что дерево заражено. Это становится ясно только при появлении визуальных признаков. Для профилактики обрабатываются почти все деревья. Конечно, есть деревья, расположенные в труднодоступных местах, и мы в будущем планируем применять агродроны для их опрыскивания", - отметил Шарапов.В Новом Афоне в основном произрастают такие виды пальм, как вашингтония, канарский финик, юбея чилийская, китайские пальмы, трахикарпус. По примерным подсчетам, всего их около 260 штук без учета веерных пальм. Вместе с ними около одной тысячи.С начала текущего года коммунальщики были вынуждены спилить шесть веерных пальм. По словам Шарапова, в Новом Афоне также начались плановые работы по высадке многолетних цветов и кустов в черте города и на территории субтропического парка. Вскоре появятся новые насаждения японской ивы, глицинии, дафны, гортензии, газании.
новый афон
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/13/1045910249_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_310140b71a75fe2b0297d2015c89521a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новый афон, борьба с вредителями в абхазии, абхазия, пальмы
новый афон, борьба с вредителями в абхазии, абхазия, пальмы

Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне

10:45 20.05.2023
© Foto / Администрация Нового АфонаЛечение пальм в Новом Афоне
Лечение пальм в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2023
© Foto / Администрация Нового Афона
Подписаться на
НовостиTelegram
По предварительным подсчетам, около 15% пальм в Новом Афоне подверглись атакам вредителей.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне, рассказал Sputnik сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадим Шарапов.
"На первом этапе мы провели обрезку деревьев, чтобы легче было их обрабатывать. К примеру, финиковые пальмы обладают большими кронами и с ними это очень неудобно делать. Используем при этом манипуляторные вышки, а у рабочих специальные приспособления, с помощью которых удается доставить лекарства прямо к центру пальм. Соответственно, применяется метод медленного полива", - объяснил он.
Шарапов добавил, что ведется борьба с двумя основными вредителями, которые поражают эти виды деревьев – пальмовый долгоносик и южно-американский мотылек. Препараты предоставлены Министерством сельского хозяйства. Сотрудники ЖКХ Нового Афона были проконсультированы специалистами Института экологии страны.
Шарапов также подчеркнул, что на побережье Черного моря едва ли не каждый год появляются новые вредители. В связи с этим необходимо быть начеку и проводить мониторинг состояния деревьев с привлечением профильных специалистов.
Как бороться с пальмовым долгоносиком - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2018
В Абхазии
Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком
1 ноября 2018, 15:37
Он также уточнил, что около 15% пальм в Новом Афоне поражены и местные власти борются за их спасение.
"На первых этапах почти невозможно определить то, что дерево заражено. Это становится ясно только при появлении визуальных признаков. Для профилактики обрабатываются почти все деревья. Конечно, есть деревья, расположенные в труднодоступных местах, и мы в будущем планируем применять агродроны для их опрыскивания", - отметил Шарапов.
© Foto / Администрация Нового АфонаЛечение пальм в Новом Афоне
Лечение пальм в Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 19.05.2023
Лечение пальм в Новом Афоне
© Foto / Администрация Нового Афона
В Новом Афоне в основном произрастают такие виды пальм, как вашингтония, канарский финик, юбея чилийская, китайские пальмы, трахикарпус. По примерным подсчетам, всего их около 260 штук без учета веерных пальм. Вместе с ними около одной тысячи.
"С учетом мест, где они произрастают, лечить их все не представляется возможным. Те, которым уже нельзя помочь, подлежат спилу. Их сжигают для уничтожения паразитов и остановки распространения. Те, за которые еще можно бороться, мы до последнего будем стараться им помочь разными методами", - сказал Шарапов.
С начала текущего года коммунальщики были вынуждены спилить шесть веерных пальм. По словам Шарапова, в Новом Афоне также начались плановые работы по высадке многолетних цветов и кустов в черте города и на территории субтропического парка. Вскоре появятся новые насаждения японской ивы, глицинии, дафны, гортензии, газании.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0