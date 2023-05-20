Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне
© Foto / Администрация Нового АфонаЛечение пальм в Новом Афоне
© Foto / Администрация Нового Афона
По предварительным подсчетам, около 15% пальм в Новом Афоне подверглись атакам вредителей.
СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне, рассказал Sputnik сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадим Шарапов.
"На первом этапе мы провели обрезку деревьев, чтобы легче было их обрабатывать. К примеру, финиковые пальмы обладают большими кронами и с ними это очень неудобно делать. Используем при этом манипуляторные вышки, а у рабочих специальные приспособления, с помощью которых удается доставить лекарства прямо к центру пальм. Соответственно, применяется метод медленного полива", - объяснил он.
Шарапов добавил, что ведется борьба с двумя основными вредителями, которые поражают эти виды деревьев – пальмовый долгоносик и южно-американский мотылек. Препараты предоставлены Министерством сельского хозяйства. Сотрудники ЖКХ Нового Афона были проконсультированы специалистами Института экологии страны.
Шарапов также подчеркнул, что на побережье Черного моря едва ли не каждый год появляются новые вредители. В связи с этим необходимо быть начеку и проводить мониторинг состояния деревьев с привлечением профильных специалистов.
1 ноября 2018, 15:37
Он также уточнил, что около 15% пальм в Новом Афоне поражены и местные власти борются за их спасение.
"На первых этапах почти невозможно определить то, что дерево заражено. Это становится ясно только при появлении визуальных признаков. Для профилактики обрабатываются почти все деревья. Конечно, есть деревья, расположенные в труднодоступных местах, и мы в будущем планируем применять агродроны для их опрыскивания", - отметил Шарапов.
© Foto / Администрация Нового АфонаЛечение пальм в Новом Афоне
Лечение пальм в Новом Афоне
© Foto / Администрация Нового Афона
В Новом Афоне в основном произрастают такие виды пальм, как вашингтония, канарский финик, юбея чилийская, китайские пальмы, трахикарпус. По примерным подсчетам, всего их около 260 штук без учета веерных пальм. Вместе с ними около одной тысячи.
"С учетом мест, где они произрастают, лечить их все не представляется возможным. Те, которым уже нельзя помочь, подлежат спилу. Их сжигают для уничтожения паразитов и остановки распространения. Те, за которые еще можно бороться, мы до последнего будем стараться им помочь разными методами", - сказал Шарапов.
С начала текущего года коммунальщики были вынуждены спилить шесть веерных пальм. По словам Шарапова, в Новом Афоне также начались плановые работы по высадке многолетних цветов и кустов в черте города и на территории субтропического парка. Вскоре появятся новые насаждения японской ивы, глицинии, дафны, гортензии, газании.