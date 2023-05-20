https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/bolee-150-palm-obrabotayut-ot-vrediteley-v-novom-afone-1045911351.html

Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне

Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне

По предварительным подсчетам, около 15% пальм в Новом Афоне подверглись атакам вредителей. 20.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-20T10:45+0300

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2023-05-20T10:45+0300

в абхазии

новый афон

борьба с вредителями в абхазии

абхазия

пальмы

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Более 150 пальм обработают от вредителей в Новом Афоне, рассказал Sputnik сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадим Шарапов.Шарапов добавил, что ведется борьба с двумя основными вредителями, которые поражают эти виды деревьев – пальмовый долгоносик и южно-американский мотылек. Препараты предоставлены Министерством сельского хозяйства. Сотрудники ЖКХ Нового Афона были проконсультированы специалистами Института экологии страны.Шарапов также подчеркнул, что на побережье Черного моря едва ли не каждый год появляются новые вредители. В связи с этим необходимо быть начеку и проводить мониторинг состояния деревьев с привлечением профильных специалистов.Он также уточнил, что около 15% пальм в Новом Афоне поражены и местные власти борются за их спасение."На первых этапах почти невозможно определить то, что дерево заражено. Это становится ясно только при появлении визуальных признаков. Для профилактики обрабатываются почти все деревья. Конечно, есть деревья, расположенные в труднодоступных местах, и мы в будущем планируем применять агродроны для их опрыскивания", - отметил Шарапов.В Новом Афоне в основном произрастают такие виды пальм, как вашингтония, канарский финик, юбея чилийская, китайские пальмы, трахикарпус. По примерным подсчетам, всего их около 260 штук без учета веерных пальм. Вместе с ними около одной тысячи.С начала текущего года коммунальщики были вынуждены спилить шесть веерных пальм. По словам Шарапова, в Новом Афоне также начались плановые работы по высадке многолетних цветов и кустов в черте города и на территории субтропического парка. Вскоре появятся новые насаждения японской ивы, глицинии, дафны, гортензии, газании.

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новый афон, борьба с вредителями в абхазии, абхазия, пальмы