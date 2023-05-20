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"Большие гастроли": РУСДРАМ покажет спектакли российскому зрителю
"Большие гастроли": РУСДРАМ покажет спектакли российскому зрителю
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера шестой год участвует в программе министерства культуры России "Большие гастроли". 20.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-20T19:00+0300
2023-05-20T19:00+0300
2023-05-20T19:00+0300
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СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в шестой раз покажет свои спектакли российскому зрителю в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли", рассказал гендиректор Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik."В этом году, как и в предыдущие годы, мы включены в программу министерства культуры Российской Федерации под названием "Большие гастроли". Это проект, благодаря которому театры из России и зарубежных стран получают возможность выезжать на гастроли в другие города, в другие страны. Мы уже шестой год участвуем в этой программе, и в нынешнем году у нас выезды в отдаленные от Абхазии регионы России", - рассказал Хинтба.Гастрольный тур начнется в городе Новокузнецк Кемеровской области, 21 и 22 июня артисты покажут спектакли "Красавец мужчина" и "Кровавая свадьба". Уже 24 и 25 июня эти же спектакли покажут зрителям другого сибирского города Горно-Алтайск.Фестиваль будет проходить в Набережных Челнах в Татарстане, 28 июня РУСДРАМ сыграет спектакль "Красавец мужчина". Ираклий Хинтба выразил надежду на то, что в тех городах, где будет выступать театр, появятся новые друзья и поклонники.
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культура, русдрам, абхазия, россия, театр
культура, русдрам, абхазия, россия, театр
"Большие гастроли": РУСДРАМ покажет спектакли российскому зрителю
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера шестой год участвует в программе министерства культуры России "Большие гастроли".
СУХУМ, 20 мая – Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в шестой раз покажет свои спектакли российскому зрителю в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли", рассказал гендиректор Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik.
"В этом году, как и в предыдущие годы, мы включены в программу министерства культуры Российской Федерации под названием "Большие гастроли". Это проект, благодаря которому театры из России и зарубежных стран получают возможность выезжать на гастроли в другие города, в другие страны. Мы уже шестой год участвуем в этой программе, и в нынешнем году у нас выезды в отдаленные от Абхазии регионы России", - рассказал Хинтба.
Гастрольный тур начнется в городе Новокузнецк Кемеровской области, 21 и 22 июня артисты покажут спектакли "Красавец мужчина" и "Кровавая свадьба".
Уже 24 и 25 июня эти же спектакли покажут зрителям другого сибирского города Горно-Алтайск.
"После Горно-Алтайска мы поедем на фестиваль русских зарубежных театров, это тоже важный проект, который объединяет русские театры зарубежья. Фестиваль служит не только фестивальной площадкой, где можно играть спектакли, но и подразумевает образовательную программу, различного рода семинары и другие формы совместной деятельности руководителей русского театра зарубежья", - подчеркнул гендиректор РУСДРАМа.
Фестиваль будет проходить в Набережных Челнах в Татарстане, 28 июня РУСДРАМ сыграет спектакль "Красавец мужчина". Ираклий Хинтба выразил надежду на то, что в тех городах, где будет выступать театр, появятся новые друзья и поклонники.